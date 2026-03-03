대만관광청, ‘2026 대만관광청 위스키 클래스’ 개최

사진=대만관광청 제공

최근 대만의 여러 바(Bar)들이 Asia’s 50 Best Bars에 잇따라 선정되며 대만이 아시아 주류 문화 발전의 주요 거점 지역으로 국제적 관심을 받고 있는 가운데, 대만관광청이 이를 연계한 새로운 관광 전략을 선보였다.

대만관광청은 지난 2월 26일 서울에서 2026 대만관광청 위스키 클래스를 개최하고, 주류와 미식을 매개로 한 대만 특유의 라이프스타일을 한국 소비자들에게 심도 있게 전달했다.

이번 행사는 대만이 프리미엄 주류와 정교한 미식 문화를 동시에 갖춘 심층 여행지라는 이미지를 강화하기 위해 기획됐다. 단순한 시음 행사를 넘어 대만의 지역 문화에 대한 관심을 유도하고 실제 방문 수요로 잇기 위한 취지이다.

현장에서는 세계적인 명성의 카발란(Kavalan)과 오마르(OMAR) 위스키뿐만 아니라 대만맥주(타이완비어)와 리치와인, 화롄기장주, 금문 고량주, 마주 숙성고량주 등 지역을 대표하는 다양한 주종이 소개됐다. 특히 대만의 깊은 차(茶) 문화가 주류의 향과 숙성 공정에 미친 영향을 설명하며 대만 양조 실력의 근간을 알리는 데 집중했다.

체험 프로그램은 스토리텔링을 결합하여 오감을 자극하는 방식으로 진행됐다. 참가자들은 대만 고유의 향을 담은 웰컴 칵테일을 시작으로 동방미인 칵테일과 대만식 디저트의 페어링을 통해 대만의 기후가 만들어낸 독특한 풍미를 경험했다.

행사장에는 대만 관광 홍보대사인 가수 규현이 참석하여 자신의 시음 경험과 추천 주종을 공유하고, 각 지역의 관광 자원과 주류 문화를 소개하며 현장 분위기를 고조시켰다. 규현은 대만 주류에 대한 상당한 지식을 바탕으로 참가자들과 재밌고 편안한 소통을 이어갔다.

대만관광청은 이번 행사를 참가자 모집부터 소셜미디어 확산까지 아우르는 통합 마케팅 방식으로 운영하여 한국 내 대만 여행에 대한 긍정적 브랜드를 지속적으로 확대할 방침이다. 이는 기존의 쇼핑 중심 관광에서 벗어나 전통과 현대적 혁신이 어우러진 주류 문화를 체험하는 창의적인 여행 흐름을 형성하려는 목적을 담고 있다.

대만관광청은 “이번 위스키 클래스는 단순한 제품 홍보가 아닌, 대만을 직접 방문해야만 온전히 느낄 수 있는 대만의 주류 문화를 한국인들이 미리 체험해볼 수 있도록 마련된 자리로, 참가자들의 자발적인 공유와 확산을 통해 대만의 주류문화에 대한 이해가 깊어지고, 나아가 실제 방문과 관광으로 이어지기를 바란다.”고 설명했다.

