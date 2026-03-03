이상순, 서경덕과 손잡고 '3·1운동 정신' 노래로 계승한다

싱어송라이터 이상순과 서경덕 성신여대 교수가 의기투합했다.

3일 서경덕 교수는 제107주년 삼일절을 기념해 3·1 운동 정신을 노래로 계승하자는 의미를 담은 영상을 선보였다.

이번에 공개한 5분 분량의 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’는 KB금융그룹과 공동 제작하여 국내외에 널리 전파 중이다.

영상에서는 서 교수와 이상순이 많은 여성독립운동가를 배출한 이화여고를 방문하여 과거 유관순 노래, 삼일절 노래 등을 짚어 봤다.

더불어 음악감독 정재일과 가수 이적이 함께 제작한 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 음원의 작사를 담당한 가수 한성일이 출연해 작사 과정을 소개했다.

‘대한이 살았다’ 홍보대사를 맡고 있는 서 교수는 “이번 노랫말은 대국민 공모전을 통해 2천여 건이 접수됐고, 공정한 심사를 거쳐 최종 선정했다”며 “싱어송라이터 이상순, 음악감독 정재일, 가수 이적 등 대한민국 대표 뮤지션이 참여해 노래의 완성도를 높였다”고 전했다.

또 “다양한 문화 콘텐츠 중 노래와 영상을 통해 3·1 운동 정신을 계승하고 국내외로 알리는 건 지금 살고 있는 우리가 반드시 해야 할 일”이라고 강조했다.

한편, KB금융그룹과 서경덕 교수는 ‘대한이 살았다’ 캠페인을 통해 대한민국의 역사와 문화를 국내외에 꾸준히 알리고 있다.

