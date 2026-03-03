與, 도보행진 나선 野에 “장동혁 단식처럼 당내 갈등 덮기 위한 쇼”

더불어민주당이 3일 청와대 도보 행진을 예고한 국민의힘을 향해 “장동혁 대표의 단식처럼 당내 갈등을 덮기 위한 쇼”라고 질타했다.

한병도 원내대표는 원내대책회의에서 “국민의힘이 내일부터 국회 계단을 내려가 청와대까지 걷는 국민 대장정을 시작한다고 한다”며 “참으로 가당치도 않다”고 말했다. 그는 “국민의힘은 헌정 질서를 무너뜨린 과거의 내란과 폭거에 맞서 단 한 번이라도 광장에 나와본 적 있나”라고 지적했다.

국민의힘 장동혁 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언에 앞서 목을 가다듬고 있다. 연합뉴스

한 원내대표는 “이번 행진은 사법 정의를 위한 실천이 아니라 ‘윤어게인’을 외치는 아스팔트 극우 세력에게 우리가 이렇게 열심히 싸우고 있다며 꼬리를 살랑거리는 것”이라며 “내부 논란 수습용 이상도 이하도 아니다. 그 어떤 명분도 없다”고 말했다. 그는 “국익을 내팽개치고 국회를 마비시킨 채 극우의 품으로 달려가는 야당은 더 이상 공당이라 불릴 자격도 없다”며 “민심은 아스팔트가 아니라 민생 현장에 있다는 점을 분명히 경고한다”고 덧붙였다.

천준호 원내운영수석 부대표도 국민의힘의 장외투쟁을 두고 “한심하기 짝이 없다”고 일갈했다. 그는 “명분 없이 걷기 시작했다가 필리버스터처럼 중도에 포기하는 것은 아닌가”라며 “장동혁 대표의 단식 때처럼 당내 갈등을 덮거나 행정통합 지연의 책임을 무마하기 위한 쇼”라고 비유했다.

천 운영수석은 장외투쟁이 “당내 갈등을 식히기 위해, 국익과 민생은 내팽개치는 것”이라면서 “국민의힘이 지금 해야 할 일은 장외투쟁이 아니다. 국회에 해야 할 일이 쌓여있다”고 지적했다. 그는 장 대표를 향해 “충남대전을 포함한 행정통합에 대한 명확한 입장부터 밝히라”며 “국민의힘은 정략적 계산을 중단하고 민생을 돌보기를 바란다”고 요구했다.

국민의힘은 이날 오후 1시 30분부터 국회 본관 계단 앞에서 ‘사법개혁 3법’(법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원)을 규탄하기 위한 도보 행진을 시작한다. 국민의힘은 사법개혁 3법을 ‘사법파괴 3대 악법’으로 명명하고 이재명 대통령에게 재의요구권 행사를 촉구하고 있다.

