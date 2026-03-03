눈 높아진 중국 게이머 뚫을까… 붉은사막 중국 매체서 가장 기대되는 게임 뽑혀

펄어비스가 공개 준비 중인 신작 ‘붉은사막’이 중국 게임 전문 매체로부터 ‘가장 기대되는 게임’으로 꼽혔다. 높은 작품성을 앞세워 눈이 높아진 중국 게임 이용자들을 사로잡을 수 있을지 기대를 모은다.

펄어비스는 3일 오픈월드 액션 어드벤처 ‘붉은사막’이 중국 대표 게임 전문 매체 ‘17173’이 주관하는 ‘17173 게임 어워드’에서 ‘가장 기대되는 게임’ 2개 부문에 선정됐다고 밝혔다.

펄어비스 붉은사막이 중국 ‘17173 어워드’ ‘가장 기대되는 게임’ 부문을 수상했다. 펄어비스 제공

17173 게임 어워드는 17173이 매년 연말 진행하는 게임 시상식이다. 한 해 동안 주목받은 게임을 대상으로 이용자 투표와 에디터 평가를 통해 각각 수상작을 선정한다. 붉은사막은 ‘17173 이용자가 뽑은 가장 기대되는 게임’과 ‘17173 에디터 선정 글로벌 기대작’ 2개 부문에 이름을 올렸다.

이용자가 뽑은 가장 기대되는 게임 부문에서 해외 게임으로는 붉은사막과 GTA 6만 선정됐다. 나머지 선정작은 중국 게임들로 구성됐다. ‘17173 에디터 선정 글로벌 기대작’ 부문에는 GTA6, 마라톤, 툼 레이더: 레거시 오브 아틀란티스 등 글로벌 주요 기대작들이 함께 포함됐다.

붉은사막은 지난해 빌리빌리월드와 차이나조이에 참가하며 중국 현지 게이머들과의 접점을 확대했다. 행사 기간 붉은사막 부스에는 대기열이 형성되는 등 현지 게이머들의 높은 관심을 모았다.

붉은사막은 20일(한국 시간 기준) PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시할 예정이다. 공식 홈페이지를 통해 사전 예약이 진행 중이다.

