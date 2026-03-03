10년 전 그 장소에서…이세돌, 다시 AI와 만난다

바둑 모델 실시간 재구성 후 대국까지
2016년 구글의 인공지능(AI) ‘알파고’와 세기의 대결을 펼쳤던 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수가 10년 만에 다시 AI와 바둑으로 맞붙는다.
에이전틱 AI 스타트업 ‘인핸스’는 오는 9일 서울 종로구 포시즌스호텔 서울에서 이 특임교수와 함께 글로벌 AI 캠페인을 진행한다.
인핸스는 인간의 의도와 데이터의 관계를 이해하는 ‘온톨로지’ 기술을 바탕으로 에이전틱 AI의 상용화를 알리는 기술적 전환점을 제시할 예정이다.
특히 이 특임교수가 무대에 올라 인핸스의 AI 에이전트와 대화하며 즉석에서 ‘미래의 바둑’을 구상하고, 이후에는 바둑 모델을 실시간으로 재구성해 대국까지 이어간다.
이번 행사에는 앤트로픽과 엔비디아, 마이크로소프트가 공식 스폰서로 참여한다.
이승현 인핸스 대표는 “10년 전 AI가 인간에게 놀라움을 안겨주었던 이 장소에서 이제는 AI가 인간의 의도를 돕고 창조성을 극대화하는 파트너로 진화했음을 증명하게 되어 매우 뜻깊다”고 말했다.
앞서 이 특임교수는 2016년 ‘구글 딥마인드 챌린지 매치’에서 알파고와 총 5회 대결을 펼쳐 최종 전적 1승4패로 알파고에 우승을 내준 바 있다.
당시 이 특임교수는 기자회견에서 “아직 인간이 해볼 수 있는 수준”이라며, “인간의 패배가 아닌 저의 패배이며 저의 부족함이 잘 드러난 시리즈였다”고 말했었다.
