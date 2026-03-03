김영희 “10살 연하 남편 때문에 속 미어터져…신혼집 계약 날릴 뻔”

코미디언 김영희가 10세 연하 남편과의 결혼 생활에 대해 밝혔다.

지난 2일 방송된 KBS2 예능 프로그램 말자쇼는 ‘가장(家長)’ 특집으로 꾸며져 가족을 책임져 온 이들의 고민을 다뤘다.

이날 ‘말자 할매’로 출연한 김영희는 “어릴 때는 부모님의 효자, 결혼하곤 아이들의 아빠. 평생 짐만 짊어온 내 인생. 언제쯤 내려놓고 쉴 수 있을까”라는 사연을 소개했다.

김영희는 “요즘은 시대가 바뀌어서 가장에 성별이 없다”며 자신 역시 어린 시절부터 가장의 역할을 해왔다고 밝혔다. 특히 10세 연하 남편 윤승열과의 결혼 초기를 언급했다. 그는 “남편은 야구 선수였다가 방출됐고, 이직 준비를 하던 중 나와 만났다”며 “힘들게 결혼 생활을 시작했다”고 말했다.

이어 그는 남편이 대학교 코치 제안을 거절한 일화를 전했다. 김영희는 “나 같으면 부딪히면서 일을 배웠을 텐데 남편은 내 그릇이 아니라며 거절했다”면서 “속이 미어터지는 줄 알았다”고 당시 심경을 밝혔다.

출산 직후 겪은 위기도 공개했다. 그는 “모든 이사 준비를 다 마친 뒤 조리원에 갔다. 신용도가 좀 더 좋은 남편이 잔금 대출을 받기로 했다”고 설명했다. 그러나 남편이 출산 선물을 마련하겠다며 몰래 300만원을 대출받았고, 이로 인해 신용 점수가 하락해 이사 계약이 무산될 뻔했다고 덧붙였다.

그럼에도 김영희는 “누가 가장인지 나눌 것 없다. 요즘은 누구든 가장이다”라며 가장의 부담을 혼자 짊어질 필요는 없다고 강조했다. 그는 “내가 번 돈이 내 식구 입에 들어간다는 보람으로 버틴다”며 가장들에게 위로를 건넸다.

한편 이날 방송에서는 ‘남편을 숨 막히게 하는 최악의 잔소리’에 대한 이야기도 이어졌다. 가수 박군은 아내 한영에게 “제자리에 갖다 놓으라”는 말을 자주 듣는다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

