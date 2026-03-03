포항의 목소리 담아낼 ‘제10기 주부&어린이 기자단’ 공식 출범

경북 포항시는 지난달 27일 시청 대회의실에서 ‘제10기 포항시 주부&어린이 기자단’ 발대식을 갖고 본격적인 활동에 돌입했다고 3일 밝혔다.

시는 지역 초등학교 4~6학년 어린이 및 포항시에 주민등록을 둔 주부를 대상으로 제10기 포항시 주부&어린이 기자단을 공개 모집해 어린이 기자단 23명, 주부기자단 19명을 선발했다.

포항시는 지난달 27일 시청 대회의실에서 제10기 포항시 주부&어린이 기자단 발대식을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 발대식은 위촉장 수여 및 기사 작성 교육이 진행됐으며, 지난해 우수활동자에 대한 표창장이 수여됐다.

이어 올해 기자단 운영 방향 소개, 퀴즈 타임, 자기소개 등 참가자들이 친목을 다지는 시간을 가졌다.

제10기 기자단은 향후 1년간 매월 지정 주제 미션을 수행하며 각종 행사와 축제 등 생활 속 현장 소식을 취재한다.

작성된 기사는 기자단 카페에 게시되며, 이중 선정된 우수 기사는 시정 소식지 ‘열린포항’에 게재된다.

장상길 포항시장 권한대행은 “시민의 시각에서 지역의 다양한 소식을 전달하는 기자단의 활동이 시정과 시민 사이의 소통을 돕는 가교가 되길 바란다”며 “포항의 가치를 널리 알리는 홍보 메신저로서 적극적으로 활동해주길 기대한다”고 말했다.

