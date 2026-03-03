BS한양, ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’ 4월 분양

BS한양은 경기 김포 풍무역세권 도시개발사업 B1블록에 조성되는 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’를 다음 달 분양한다고 3일 밝혔다.

김포 사우동 167-1번지에 들어서는 단지는 지하 2층~지상 28층, 7개 동, 639가구 규모다. 전용면적 84㎡ 509가구, 105㎡ 130가구로 조성된다. 분양가상한제가 적용돼 가격 경쟁력을 갖출 전망이다.

풍무역세권 수자인 그라센트 2차 투시도. BS한양 제공

풍무역세권은 김포에서 분양 성적이 좋은 지역으로 꼽힌다. B2블록 풍무역세권 수자인 그라센트 1차를 포함해 지난해 공급한 3개 단지가 평균 약 10 대 1의 청약 경쟁률을 기록하며 조기 완판에 성공했다.

풍무역세권 수자인 그라센트 2차는 김포골드라인 풍무역과 사우역을 도보로 이용할 수 있는 더블역세권 입지를 갖췄다. 단지 인근에 사우초·사우고가 있어 도보 통학이 가능하다. 김포 최대 규모의 사우동 학원가와 행정·생활 인프라도 함께 누릴 수 있다. 풍무역을 중심으로 지하철 5호선 연장 사업이 추진되고 있어 앞으로 서울 주요 업무지구로의 접근성이 개선될 전망이다.

전용 59·84㎡ 타입이었던 1차와 달리 2차는 84·105㎡로 구성해 중대형 면적 수요층을 겨냥했다. 특히 전용 105㎡는 일반 아파트(주상복합 제외)로서는 풍무역세권 내 마지막 대형 면적으로 관심을 끌고 있다. 모든 가구가 4베이 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 확보했다.

단지가 들어서는 풍무역세권 도시개발사업은 김포의 주거 및 상업 기능 강화와 서울 접근성 개선을 목적으로 풍무역 북쪽에 총 6599가구의 주거 단지와 생활 기반 시설을 조성하는 프로젝트다. 주거·상업·의료 등 복합기능과 약 1만7000명의 인구를 갖춘 자족형 미니신도시로 조성될 예정이다.

BS한양 관계자는 “서울 공급 감소와 가격 부담이 지속되는 상황에서 풍무역세권은 비규제, 분양가 상한제, 서울 접근성이라는 조건을 동시에 갖춘 계획도시로 주목받고 있다”며 “앞서 공급한 1차에 이어 2차 역시 분양 전부터 많은 관심이 집중되고 있다”고 말했다.

