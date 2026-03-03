이상민 '전치 8주 피해' 패싸움 휘말린 사연…"탁재훈은 죽은 척한 뒤 도망"

가수 이상민이 과거 패싸움에 휘말려 큰 부상을 당했던 일화를 털어놨다.

지난 2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '이거 방송 나갈 수 있냐? 탁재훈 이상민 김준호'라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상 속에는 탁재훈, 이상민, 김준호가 신동엽과 함께 술을 마시면서 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 과거 1990년대에 음주로 시비가 붙었던 여러 일화들이 소개되던 당시 이상민은 "이런 걸로 최고는 컨츄리 꼬고 '오 해피 뮤직비디오'를 찍었을 때"라고 폭행 시비에 휩쓸렸던 사건을 털어놨다.

이상민은 "남희석 형이 와서 (뮤직비디오에) 카메오로 출연을 해줬다"라며 "뮤직비디오에 나와 줬으니 '술 한잔을 하자'고 해서 줄리아나를 내가 예약을 했다, 이제 막 마시고 있는데 희석이 형이 늦게 코피를 흘리면서 들어오더라"라고 말했다.

이상민은 당시 상황에 대해 "들어오다 맞았다고 하더라, 포장마차에서 떡볶이 먹던 사람이 '개그맨이다, 웃겨라'라고 한 거다"라고 했다. 이어 "(남희석) 형이 열이 받으니 '야 이놈들아' 했는데 얘네들이 막 덤벼들어서 맞기 시작했다더라"라고 설명했다.

이상민은 "그 얘기 듣자마자 '나가자'라고 했다"라며 "나가자마자 '누가 형 때렸어?'라고 했고 상대방 뺨을 한 대 때린 기억밖에 없다, 그 뒤로 맞기 시작했다"라고 얘기했다.

이상민은 "그 당시 유명했던 사건"이라며 "당시에 제가 차고 있던 시계가 있는데 저기 떨어져 있길래 맞았어도 챙기려 했다, 시계를 가지러 갈 때 (상대가) 뛰어오면서 킥으로 얼굴을 때렸다"라고 말했다.

이상민은 "그 당시에 남희석 형, 저 (신)정환이가 강남 경찰서에 끌려갔다"라며 "'탁재훈 형은 왜 안 왔지?' 했는데 재훈이 형은 죽은 척을 했다더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 탁재훈은 "나는 끝까지 살아남아서 나중에 증인을 해야겠다고 생각했다"라며 "나도 엉키면서 쓰러진 건데 가만히 있으니깐 안 건드린 거다"라고 해명해 폭소케 했다.

한편 이상민은 지난 2017년 11월 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서도 해당 사건을 간접적으로 언급한 바 있다. 코골이 때문에 이비인후과를 방문했던 이상민은 얼굴 한쪽에 철심이 가득 박혀있던 것에 대해 "(얼굴 뼈를) 조각조각 붙였다"라며 "전치 8주가 나왔었다"라고 말하면서 당시의 부상을 설명했다.

