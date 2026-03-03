[속보] 첫 출근 박홍근 “재정의 적극적 역할 필요… 국가전략 새 설계 주력”

이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 박홍근 후보자가 “국가 대전환을 위한 전략기능을 대폭 강화하겠다”고 밝혔다.

3일 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 3일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

박 후보자는 3일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 사무실 첫 출근길 “기쁨에 앞서 매우 어깨가 매우 무겁다”며 “대한민국이 안고 있는 많은 과제를 알고 있다”고 말했다.

이어 “현장의 목소리를 기반으로 대한민국의 새로운 전략을 수립하겠다”며 “국가 대전환을 위한 전략 기능을 대폭 강화하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “기획처 기능에서 가장 중심적인 것 중 하나가 국가전략의 새 설계”라며 “기획처가 대한민국 미래 설계자의 역할을 충실히 하겠다. 이럴 때 재정의 적극적인 역할이 필요하다”고 강조했다.

다만 박 후보자는 “재정은 화수분이 아니다”라며 “재정은 적재적소에 쓰여야 하고 불요불급한 예산을 과감히 도려내 최대한 고효율을 창출해야 한다”고 덧붙였다.

취재진이 추경예산 편성 가능성을 질문하자 박 후보자는 “향후 대통령실과 정부부처 협의 속에서 판단해야 한다”고 답했다.

