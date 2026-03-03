대구·경북을 빛낸 위인 50인, 웹툰 ‘귀인옥’ 공개

경북도는 경북문화재단 콘텐츠진흥원은 2월26일부터 웹툰 ‘귀인옥’을 카카오페이지를 통해 공개했다.

3일 도에 따르면 귀인옥은 지역의 역사와 정체성을 재조명하기 위해 선정한 대구·경북을 빛낸 위인 50인을 보다 친숙하게 알리고자 기획했다. 기존 연구 자료를 바탕으로 정리한 위인의 업적과 시대적 의미를 웹툰이라는 대중적인 매체에 담아 누구나 쉽게 접할 수 있다.

웹툰은 단순한 인물 소개에 그치지 않고 각 위인의 업적과 도전 정신을 스토리텔링 중심으로 풀어내 공감과 몰입도를 높였다. 역사적 사실에 기반해 위인을 보다 일상적인 인물로 재해석하고 판타지 액션 요소를 가미해 독자의 몰입을 이끌었다.

먼저 웹툰은 카카오페이지를 통해 위인 50인 가운데 15인의 이야기를 담은 7화를 공개했다. 누구나 무료로 감상할 수 있다. 향후 영어·중국어·일본어로 번역해 제공한다. 도는 이번에 공개하지 않은 위인에 대한 웹툰도 순차적으로 제작해 활용 범위를 확대한다.

박찬우 도 문화관광체육국장은 “대구·경북을 빛낸 위인 50인 웹툰은 도가 선정한 위인의 가치를 전 국민과 함께 공유하기 위한 새로운 시도”라며 “작품을 통해 지역의 자랑스러운 인물들을 다시 한번 조명하고 지역에 대한 자긍심을 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

