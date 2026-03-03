“세계선수권 끝나고 진솔하게 말씀드리겠다”…‘트러블메이커’ 황대헌, 린샤오쥔과 얽힌 사건+박지원에 대한 ‘팀킬 논란’ 해명 내놓나

쇼트트랙 황대헌이 지난 2월 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 은메달을 확보한 후 태극기를 두르며 기뻐하고 있다. 뉴스1

무슨 얘기를 하려는걸까. 한국 남자 쇼트트랙 대표팀의 황대헌이 쇼트트랙 세계선수권대회를 마치고 자신을 둘러싼 비판과 논란에 대해 해명하겠다고 예고했다.

황대헌은 2일 자신의 SNS(인스타그램)을 통해 최근 막내린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 대한 소감과 감사 인사를 전했다. 2018 평창, 2022 베이징에 이어 개인 통산 세 번째 올림픽 도전에 나선 황대헌은 남자 1500m에서 은메달, 5000m 남자계주에서 은메달을 따냈다.

황대헌은 “먼저 2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 기간 동안 한결같은 마음으로 응원해주신 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다. 아울러 대한빙상연맹 관계자 여러분, 대한체육회 관계자 여러분, 강원도청 관계자 여러분 그리고 팀 갤럭시 관계자분들께도 깊이 감사의 인사를 전합니다. 여러분의 응원과 믿음은 제게 무엇과도 바꿀 수 없는 큰 힘이 되었습니다”라고 감사의 마음을 전했다.

이어 “이번 올림픽은 제가 그동안 출전했던 대회들 중에서 육체적으로나 정신적으로 가장 힘든 시간이었던 것 같습니다. 하지만 동시에 제 쇼트트랙 인생을 되돌아보며 스스로를 더 단단하게 다질 수 있었던, 의미 있는 시간이기도 했습니다. 부족했던 부분을 돌아보고, 선수로서뿐 아니라 한 사람으로서도 더욱 성숙해져야 한다는 다짐을 하게 되었습니다”고 되돌아봤다.

황대헌은 자신을 둘러싼 비판과 논란에 대해서도 심경을 전했다. 그는 “올림픽이 끝나고 저는 과거를 돌아보고 미래에 대해 많은 생각들을 하였습니다. 그동안 저를 둘러싼 여러 이야기들 속에서 사실이 아닌 부분들까지 기정사실처럼 받아들여지는 상황을 지켜보며 마음이 무거웠습니다. 동시에, 저의 부족함이 오해를 키운 부분은 없었는지도 돌아보게 되었습니다. 그렇기에 더 늦기 전에 바로잡을 부분은 바로잡고, 저의 부족함과 실수에 대해서는 솔직하게 돌아보는 시간이 필요하다고 느꼈습니다. 아직 세계선수권대회가 남아 있는 만큼, 지금은 선수로서 해야 할 역할에 온전히 집중하겠습니다. 그리고 대회가 끝난 뒤, 제 생각을 정리해 진솔한 마음으로 다시 말씀드리겠습니다”라고 적었다.

황대헌은 13일(현지기준)부터 15일까지 캐나다 몬트리올에서 열리는 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권대회에 출전한다. 세계선수권을 마친 뒤 기자회견 등의 형태로 자신을 둘러싼 비판과 논란에 대한 해명 시간을 가질 것으로 보인다.

지난 2월 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1,000m 준준결승에 출전한 황대헌이 질주하고 있다. 연합뉴스

지난 2월 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승전에서 은메달을 획득한 황대헌이 태극기를 몸에 두른 채 트랙을 돌고 있다. 연합뉴스

황대헌은 SNS에서 ‘사실이 아닌 부분들’, ‘오해’라고만 언급했지, 특정 사실을 언급하진 않았다. 그 내용이 임효준과의 갈등, 그에 따른 임효준의 중국 귀화일지, 박지원과의 ‘팀킬 논란’일지 관심을 모은다.

임효준과 황대헌은 2018 평창 동계올림픽 때만해도 한국 남자 쇼트트랙을 이끄는 ‘쌍두마차’였지만, 2019년 6월 진천선수촌에서의 장난 하나가 두 선수의 운명을 갈랐다. 진천선수촌 웨이트장에서 쇼트트랙 남녀 대표팀 10여명 선수가 공식 훈련 전 대기 시간에 암벽 등반 기구에서 장난을 주고받는 상황에서 암벽 기구에 오르던 황대헌의 반바지를 임효준이 잡아당기는 장난을 쳤고, 황대헌의 엉덩이 일부가 노출됐다.

처음엔 가벼운 장난으로 치부됐던 이 사건은 이후 걷잡을 수 없이 커졌다. 황대헌이 성적 수치심을 느꼈다며 성희롱으로 신고했기 때문. 당시 임효준은 “친근함의 표시였을 뿐 성추행의 의도는 없었다”고 주장했지만, 황대헌 측의 입장은 단호했다. 임효준의 수차례 사과 시도도 소용이 없었다. 결국 ‘동성 간 성추행’이라는 낙인이 찍힌 임효준은 선수자격 정지 1년 처분을 받아야 했다. 이후 2년간 법정 다툼 끝에 2021년 5월, 대법원은 임효준에게 무죄를 선고했다. 법적으로는 억울함을 푼 임효준이지만 2년간의 법적 다툼 속에 선수 생명에 위기를 느꼈고, 결국 2020년 6월 중국으로 귀화를 선택했다. 자연스레 그의 이름은 임효준이 아닌 ‘린샤오쥔’이 됐다.

지난 2월 14일 (현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준준결승에서 중국 린샤오쥔이 경기도중 넘어져 아쉬워하고 있다. 뉴시스

지난 2월 14일 (현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 준준결승에서 중국 린샤오쥔이 경기도중 넘어지고 있다. 뉴시스

귀화 당시만 해도 쇼트트랙 라이벌 국가인 중국으로 귀화한 린샤오쥔을 두고 ‘매국노’, ‘징계 회피를 위한 꼼수’ 등으로 한국 여론이 싸늘하게 식었지만, 사건 당시 알려지지 않은 진실이 하나씩 밝혀지면서 동정여론도 생겼다. 임효준이 장난을 치기 전에 황대헌도 암벽 기구에 오르던 여자 선수들의 엉덩이를 주먹으로 때렸다는 사실이 밝혀진 것. 이 또한 엄연히 성추행에 해당되는 행동이다. 황대헌 본인도 상대가 느끼기에 따라 성추행에 해당되는 행동을 해놓고 남에겐 엄격한 잣대를 들이대는, 전형적인 ‘내로남불’식 대응이었다.

대한민국 쇼트트랙 대표팀 박지원(왼쪽)과 황대헌이 지난 2024년 3월 19일 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국하고 있다. 박지원은 지난 17일 네덜란드 로테르담 아호이 아레나에서 열린 2024 국제빙상경기연맹(ISU) 세계 쇼트트랙 선수권대회 남자 1000m 결승 경기 중 황대헌의 반칙으로 중심을 잃고 완주하지 못했다. 두 선수는 앞서 지난 16일 세계선수권대회 남자 1500m 결승에서도 충돌한 바 있다. 뉴스1

지난 2025년 2월 8일 중국 하얼빈 헤이룽장 빙상훈련센터 다목적홀에서 열린 하얼빈 동계아시안게임 쇼트트랙 남자 1500m 시상식에서 박지원이 시상대에 오르고 있다. 연합뉴스

이후 황대헌은 빙판 위에서도 대표팀 선배인 박지원을 상대로 ‘팀킬 논란’을 일으키며 국내 팬들에게 비호감 이미지가 낙인찍혀버렸다. 2023∼2024 1차 월드컵을 시작으로 2024 세계선수권 1500m와 1000m까지 경기 도중 선두에 있던 박지원을 인코스로 무리하게 추월하려다 같이 넘어지거나 박지원이 추월하자 손으로 밀어버리는 등 갖가지 반칙 플레이를 저질렀다. 이후 황대헌은 “서로 경쟁하고 있었고 시합을 하다 보면 충분히 나오는 상황”이라고 해명을 했고, 그를 향한 대중의 시선은 더욱 싸늘하게 식어버렸다.

과연 황대헌이 세계선수권대회를 마치고 해명할 얘기는 무엇일까. 그의 입이 또 한 번 주목받게 됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지