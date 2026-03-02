소득 낮을수록 외로움 체감 비율 ↑

외로움을 느끼는 정도가 소득 수준에 따라 뚜렷한 차이를 보이는 것으로 나타났다. 소득이 낮을수록 외로움을 체감하는 비율이 높고, 빈도도 잦았다.



2일 국가데이터처의 ‘2025년 사회조사’와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 우리나라 13세 이상 인구 중 ‘평소 외로움을 느낀다’고 응답한 비율이 10명 중 4명(38.2%)으로 나타났다. 특히 월평균 소득 100만원 미만 가구의 외로움 체감도는 57.6%로 전체 평균(38.2%)보다 약 20%포인트 높았다. 이는 600만원 이상 가구(33.0%) 대비 약 1.7배 높은 수준이다.

외로움을 느끼는 정도가 소득 수준에 따라 뚜렷한 차이를 보이는 것으로 나타났다. 소득이 낮을수록 외로움을 체감하는 비율이 높고, 빈도도 잦았다. 사진=게티이미지뱅크

외로움을 ‘자주’ 느낀다는 응답도 월 소득 100만원 미만 가구에서 12.0%로 가장 높았다. 그다음으로 높은 100만~200만원 가구(6.6%)의 약 두 배 수준이었다. 경제적 여건의 악화가 인간관계를 회피하거나 고립감을 높이는 배경으로 작용하고 있는 셈이다.



최저 소득 구간에는 은퇴 후 경제활동에서 소외된 독거노인 등 고령층이 다수 포함돼 있어 노인 빈곤 문제가 극심한 사회적 고립으로 직결되고 있다는 분석도 나온다. 연령대별로 보면 초고령층에서 외로움 체감도가 가장 높았다. 50대(41.7%), 60대(39.5%), 70대(41.7%)는 40% 안팎이다가 80세 이상(52.2%)에서 크게 증가했다.



인간관계 만족도에서도 소득별 격차가 나타났다. 월 소득 100만원 미만 가구에서 인간관계에 만족한다고 응답한 비율은 37.8%로, 절반에 크게 못 미쳤다.



반면 100만∼200만원 미만은 44.1%, 200만∼300만원 미만은 50.1%로 소득이 증가할수록 만족도도 함께 높아졌다. 300만∼400만원 미만 가구는 55.6%, 400만∼500만원 미만은 55.8%로 비슷한 수준을 보였고, 500만∼600만원 미만은 61.0%에 달했다. 월 소득 600만원 이상 가구의 인간관계 만족도는 65.7%로 가장 높았으며, 100만원 미만 가구의 약 1.7배에 달했다.

