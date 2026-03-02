블랙핑크, 발매 이틀만에 음반 주간 1위…YG "추가 제작 진행"

그룹 블랙핑크가 미니 3집 '데드라인'(DEADLINE) 발매 이틀 반나절 만의 수치로 한터 주간 음반차트 정상을 차지했다.

2일 한터차트에 따르면 '데드라인'은 2월 5주(2월 23일~3월 1일 집계) 주간 음반차트에서 147만 920장의 판매고로 1위를 기록했다.

블랙핑크(YG엔터테인먼트 제공)

지난 2월 27일 오후 2시 발매 후 불과 이틀 반나절의 집계만으로 차트 정상을 밟은 것이다.

이는 이미 발매 첫날부터 예견됐다. '데드라인'은 한터차트 집계 기준 발매 당일 146만 1785장을 팔아 치우며 K팝 걸그룹 역사상 하루 최고 판매량이라는 새 이정표를 세웠다. 약 3년 5개월만 완전체 앨범을 향한 전 세계 팬들의 폭발적인 기대감을 엿볼 수 있는 대목이다.

소속사 YG엔터테인먼트(122870) 측은 "앨범에 대한 글로벌 수요가 당초 예상을 크게 웃돌며 현재 추가 제작을 진행 중이다"라며 "블랙핑크가 또 한 번 써 내려갈 새로운 기록에 많은 기대를 부탁드린다"고 당부했다.

한편 '데드라인'은 누적 38개 지역 아이튠즈 앨범 차트를 석권하며 월드와이드 정상에 안착했고, 중국 최대 음원 플랫폼인 QQ뮤직에서도 타이틀곡 '고'(GO)와 수록곡들까지 모두 최상위권에 진입하며 '줄세우기'에 성공했다. '고' 뮤직비디오는 유튜브 최신 차트(2월 27일)에서 글로벌 일간 인기 뮤직비디오 1위에 올랐다.

