李대통령 "순방기간 총리 중심 비상대응 체제 유지"

이재명 대통령은 1일 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 미국과 이스라엘의 공격으로 사망하면서 중동 정세의 불확실성이 확대되는 상황과 관련 "순방 기간 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하라"고 지시했다.



강유정 청와대 대변인은 이날 이 대통령이 싱가포르·필리핀 순방을 떠나면서 이같이 당부했다고 밝혔다.



이 대통령은 아울러 "중동의 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하라"며 "특히 우리 재외국민의 안전에 만전을 기하라"는 지침도 내렸다.



청와대 역시 이날 하메네이의 사망에 대해 "관련 동향을 예의주시하며 우리 재외국민의 안전을 위한 다각적 조치를 취하고 있다"며 "중동의 안정 및 평화가 조속히 회복될 수 있기를 바란다"는 입장을 내놨다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 28일(현지시간) SNS를 통해 "역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다"고 밝혔다.



이어 이란 정부도 하메네이의 사망을 공식 발표했다.



청와대 국가안보실은 미국과 이스라엘이 이란 공습을 시작한 이후 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 소집하는 등 이번 사태의 영향에 촉각을 기울이고 있다.



이 대통령도 상황을 수시로 보고받으며 대책을 점검하고 있다.

