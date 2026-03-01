[美 이란 공격] 이란 국방장관·혁명수비대 총사령관 '사망설'

28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 아지즈 나시르자데 이란 국방장관과 모하마드 파크푸르 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관이 사망한 것으로 보인다고 로이터 통신이 보도했다.



이 통신은 이스라엘 군 소식통 2명과 지역 소식통 1명을 인용해 이렇게 전했다.

올해 1월 무사비 이란군 참모총장(왼쪽)과 나시르자데 국방장관(오른쪽). EPA연합뉴스

이스라엘 매체 와이넷도 이스라엘 당국자들을 인용해 파크푸르 총사령관이 공습으로 사망했다고 전했다. 파크푸르는 지난해 6월 이스라엘과 이란의 '12일 전쟁'에서 폭사한 호세인 살라미 총사령관의 후임으로 취임했다.



미국과 이스라엘의 이날 대이란 군사작전은 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자와 마수드 페제시키안 대통령을 표적으로 한 것으로 전해진다. 이란 측은 페제시키안 대통령이 생존했다고 밝혔으며 하메네이 최고지도자 생사에 관한 공식 발표는 없었다.



아바스 아라그치 이란 외무장관은 미 NBC 방송과 인터뷰에서 "내가 아는 한 최고지도다는 여전히 생존해 있다"고 말했다.



미 CNN 방송은 이스라엘 소식통을 인용해 미국과 이스라엘이 하메네이 최고지도자, 페제시키안 대통령과 함께 압돌라힘 무사비 이란군 참모총장, 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장, 알리 샴카니 국방위원회 사무총장도 표적으로 삼았다고 이스라엘 소식통을 인용해 전했다. 이들이 실제로 폭격을 맞았는지는 확인되지 않았다.



앞서 로이터 통신은 이란 정권과 가까운 소식통 한 명을 인용해 혁명수비대의 고위 지휘관 여러 명이 사망했다고 보도하기도 했다.



아리그치 장관은 "이란이 지휘관 여러 명을 잃었을 수는 있지만 그건 그렇게 큰 문제는 아니다"라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지