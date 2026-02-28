3월 새 학기 ‘감염병 주의보’…질병청 “등교 전 예방접종 완료해야”

3월 새 학기를 앞두고 소아·청소년을 중심으로 인플루엔자 유행이 지속돼 각별한 주의가 필요하다. 전문가들은 건강한 학교생활을 위해서는 예방접종을 미리 완료할 것을 권고했다.

한 영유아가 인플루엔자 예방접종을 하고 있다. 뉴시스

28일 의료계와 질병관리청 등에 따르면 독감을 비롯해 백일해, 수두 및 유행성이하선염은 개학 이후 단체생활을 하는 학생들 사이에서 전파될 가능성이 큰 대표적인 질환이다.

이중 독감의 경우 최근 다소 감소하긴 했으나, 개학 이후 단체생활로 인해 소폭 반등할 가능성이 있는 것으로 나타났다.

의원급 의료기관 표본감시 결과 올해 8주 차인 이달 15∼21일 기준 외래환자 1000명당 독감 의심 환자는 44.2명이다.

직전 주인 7주차 45.9명과 비교하면 소폭 줄었으나 이번 절기 유행 기준인 9.1명과 비교하면 5배에 가까운 수치다.

연령별로는 7∼12세가 121.8명으로 가장 많았다. 이어 1∼6세(81.3명), 13∼18세(64.0명) 순으로, 소아·청소년을 중심으로 발생하고 있다.

현재 유행 중인 B형 독감은 국가예방접종에 쓰이는 독감 백신으로 예방이 가능하므로, 접종하는 게 바람직하다. 질병청은 65세 이상, 임신부, 생후 6개월∼13세에 독감 예방접종을 지원하고 있다.

수두와 유행성이하선염도 통상 새 학기가 시작되는 3월부터 증가하기 시작해 5∼6월에 정점을 찍는 양상을 보이는 감염성 질환이다.

수두와 유행성이하선염은 독감과 마찬가지로 백신 접종으로 예방이 가능하므로 챙겨서 맞아야 한다. 12세 이하는 국가예방접종 사업을 통해 무료로 맞을 수 있다.

특히 유행성이하선염 예방을 돕는 MMR(홍역·유행성이하선염·풍진)은 2차까지 접종을 완료해야 하므로 신경 쓰는 게 좋다. 백신 접종을 완료하면 감염되더라도 증상이 훨씬 가벼운 편이고 합병증 발생률도 낮아진다.

임승관 질병관리청장은 “일주일 앞으로 다가온 개학 이후 인플루엔자 및 호흡기감염병 유행 증가에 대비하기 위해 학령기 소아·청소년들은 등교 전에 국가예방접종 내역을 확인하고 미완료 시 접종을 해달라”고 권고했다.

그러면서 “새 학기 건강한 학교생활을 위하여 외출 전·후 손씻기, 기침예절 준수, 호흡기 증상이 있을 시 마스크 착용, 2시간마다 10분 이상 실내 환기 등 호흡기감염병 예방수칙을 각별히 준수하길 부탁한다”고 강조했다.

※인플루엔자 등 호흡기감염병 예방수칙 (질병청 제공) ▲ 인플루엔자 예방접종 받기 - 해당 대상자는 접종 시기에 맞춰 예방접종하기 ▲ 올바른 손씻기의 생활화 - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 - 외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등 ▲ 기침 예절 실천하기 - 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기 - 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천 - 호흡기 증상이 있을 시 마스크 착용 - 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기 ▲ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기 ▲ 실내에서는 자주 환기하기 ▲ 발열 및 호흡기증상이 있을 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 받기

