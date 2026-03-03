백현이앤에스, 발전 6개사 기술마켓 인증 획득…태양광 화재 예방 기술 부각

태양광 발전장치 안전 솔루션 전문기업 ㈜백현이앤에스(대표 강영규)는 자사의 핵심 기술인 ‘열분포 진단 접속반(접속함)이 적용된 태양광발전시스템’으로 발전 6개사가 통합 운영하는 ‘중소기업기술마켓’ 인증을 획득했다고 2일 밝혔다.

이번 인증으로 백현이앤에스는 △조달우수제품 지정 △신제품인증(NEP) △재난안전신기술(NET) △성능인증 △녹색기술인증 및 녹색기술제품 등을 연이어 거머쥐며, 사실상 ‘안전 기술 그랜드슬램’을 달성해 국내 태양광 발전장치 안전의 새로운 표준을 확립했다는 평가를 받는다.

중소기업기술마켓은 발전 6개사(한국남동·중부·서부·남부·동서발전 및 한국수력원자력)가 직접 기술을 검토해 우수 중소기업의 판로를 지원하는 플랫폼이다. 백현이앤에스의 시스템은 현장 전문가들의 기술 검증을 거쳐 혁신성과 안전성을 공식 인정받았으며, 공공 발전 시설에 즉시 적용 가능한 최적의 화재안전 확보 솔루션임을 최종 입증했다.

최근 정부는 태양광 설비 사고 예방을 위해 아크보호장치 설치 의무화 및 법정 검사 주기 단축(4년→1년) 등 관리 기준을 대폭 강화했다. 그러나 기존 아크 차단기나 화재감지긴급차단기(RSD)는 사고 발생 직후의 ‘사후 대응’ 성격이 강하며, 주기적 검사만으로는 24시간 실시간 감시에 한계가 있다.

반면 백현이앤에스의 기술은 화재의 전조 증상인 ‘이상 발열’을 사전에 포착해 아크 발생 전 단계에서 원천 차단한다. 사후 대처나 점검에 의존하지 않고 징후 단계에서 선제적으로 대응하는 초격차 기술로 평가받는 이유다

해당 초격차 안전 기술의 기반에는 사각지대를 최소화한 정밀 진단 시스템이 적용됐다.

먼저 비접촉 열분포 모니터링 시스템을 통해 접속반(접속함) 내부 전체의 실시간 열분포를 시각화한 ‘비접촉 열화상 온도맵’을 생성한다. 이를 통해 기존 점검 방식에서 발생할 수 있었던 발열 감지 사각지대를 줄이고, 이상 징후를 보다 정밀하게 파악할 수 있도록 했다.

지능형 예방 시스템도 구축됐다. 실시간 온도 데이터를 분석해 과열이 감지될 경우 문제가 발생한 개별 스트링(String)만을 선택적으로 자동 차단하는 방식이다. 이를 통해 화재 확산을 방지하는 동시에 발전 설비의 운영 효율을 유지하도록 설계됐다.

이와 함께 선제적 대응 체계도 마련됐다. 이상 온도 감지 시 관리자에게 실시간 경보를 전송하고, 시스템을 즉각 제어할 수 있도록 해 화재 발생 가능성을 초기 단계에서 관리할 수 있도록 했다.

최근 학교 옥상 및 공공기관 건물의 태양광 보급이 속도를 내면서 화재 안전에 대한 사회적 우려도 커지고 있다. 특히 서울시교육청 등 교육 당국에서도 학교 태양광 설비의 화재 안전성 확보를 최우선 과제로 삼고 있는 상황이다.

백현이앤에스는 이번 인증을 기점으로 학생들의 안전이 최우선인 학교, 다중이용 공공기관 건물, 산업단지(산단) 지붕 등 인명과 재산 보호가 직결된 공공 조달 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다. 특히 기술마켓 등록 제품은 공공기관 우선 구매 권고 대상이 되는 만큼, 상시적인 유지보수가 까다로운 수상 태양광이나 고속도로 유휴부지 발전소 등을 중심으로 전국적인 보급 가속화가 전망된다.

㈜백현이앤에스 강영규 대표는 “이번 중소기업기술마켓 인증은 현장 최일선에 있는 발전 공기업 전문가들로부터 당사 기술의 신뢰성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “특히 아이들이 생활하는 학교나 시민들이 이용하는 공공시설에서 태양광 화재 우려를 완벽히 해소할 수 있도록, 설비 화재를 원천 차단하는 데 앞장서겠다”고 강조했다.

한편, 백현이앤에스는 다가오는 4월 기업의 새로운 도약을 위해 본사를 전북 군산에서 경기도 고양시로 이전한다. 새롭게 출범하는 고양 본사는 조달, 설계, 영업에 집중하여 공공시장 공략에 속도를 낼 예정이다. 기존 군산 사업장은 제조 공장 및 별도 법인 지사로서 새만금 등 RPS(신재생에너지 공급의무화) 사업에 집중하는 전략적 이원화 체계를 구축한다. 이와 함께 여성가족부 가족친화인증 획득 등 ESG 경영을 적극 실천하며, 지속 가능한 에너지 안전 기술을 꾸준히 선보인다는 방침이다.

