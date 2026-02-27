바이오던스, 3월 올영세일 참여…봄맞이 ‘탄력·수분 광채 솔루션’ 선보여

글로벌 스킨케어 브랜드 ‘바이오던스(BIODANCE)’가 3월 올리브영 ‘올영세일’에 참여한다고 27일 밝혔다.

1일에는 베스트셀러 ‘콜라겐 마스크 7+1 기획’을 오늘의 특가로 선보이며, 오후 8시부터 9시 30분까지 올영세일 라이브 방송을 진행한다. 이번 라이브에는 최근 다양한 방송과 콘텐츠에서 활약 중인 연예인 곽범이 출연해 제품 사용 팁과 봄철 피부 관리 노하우를 유쾌하게 전달할 예정이다.

라이브 방송에서는 콜라겐·세라놀·씨켈프 마스크 기획을 비롯해 캐비어 PDRN 마스크, 콜라겐 펩타이드 세럼·크림 등 주요 제품을 특별 혜택가로 만나볼 수 있다. 또한 10만원 이상 구매 인증 고객을 대상으로 다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어를 증정하는 이벤트 (추첨 1명) 등 풍성한 경품 이벤트도 함께 진행된다. 이번 올영세일 기간 동안 바이오던스 제품은 최대 59% 할인된 가격으로 제공된다.

바이오던스는 단순 세일 참여뿐 아니라 오프라인 대형 매대 프로모션에도 참여한다. 매장 내 프로모션 존에서 탄력 광채 솔루션인 콜라겐 라인과 수분 진정 솔루션 세라놀 라인을 집중적으로 선보이며 소비자 접점을 확대할 계획이다.

이와 함께 3월 한 달간 ‘트렌드팟 바이 올리브영 홍대’에서 팝업에 참여해 주요 제품 체험 기회를 제공하는 등 브랜드 경험 강화에도 나선다.

