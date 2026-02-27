또 당사 압수수색 당한 국힘 “독재국가 맞서 싸울 것”

검찰 합동수사본부(합수본)로부터 당사 압수수색을 받은 국민의힘이 야당 탄압이라며 강하게 반발했다. 신천지의 국민의힘 집단 당원 가입 의혹을 수사 중인 합수본은 27일 오전 국민의힘 서울 여의도 당사와 국민의힘의 당원 명부를 관리하는 데이터 관리업체에 대한 압수수색에 돌입했다.

송언석 국민의힘 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1

국민의힘 송언석 원내대표는 이날 국회 기자간담회에서 “대한민국은 이미 전체주의 독재국가로 접어들었다”며 “현 체제가 이미 정상적인 민주공화국이 아니라 독재국가라는 인식 하에 비상수단을 동원해 맞서 싸울 것”이라고 말했다.

송 원내대표는 “특검에 이어 이번에는 검찰 합수본이 국민의 당원 명부를 강탈하겠다고 한다”며 “특검과 검찰이라는 정권의 충견들이 야당의 심장을 찌르겠다는 뜻”이라고 비판했다. 그러면서 “야당탄압과 말살은 바로 독재”라고 비판했다.

박성훈 수석대변인도 이날 배포한 논평에서 “정교유착 의혹을 수사한다는 검·경 합동수사본부가 국민의힘 당사에 대한 압수수색에 나섰다”며 “참으로 황당하기 그지없다”고 밝혔다. 박 수석대변인은 “지금의 압수수색이 국회에서 더불어민주당에 의해 자행되는 ‘사법파괴 3법’ 강행 처리를 물타기 하고, 여론을 돌리기 위해 무리수를 두고 있다는 것은 국민 모두가 다 아는 사실”이라며 “민주당의 교주 김어준씨가 민주당 대선 경선에 신천지 10만 명이 개입했다는 취지의 발언을 했는데, 이에 대해서는 왜 수사하지 않느냐”고 지적했다. 그러면서 “야당 탄압은 결코 정당화될 수 없다. 국민의 심판은 반드시 돌아온다”고 주장했다.

