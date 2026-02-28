“머물며 성장하는 도시”…대구시, 청년정책 기본계획 수립

대구시가 앞으로 5년간 지역 청년 정책의 이정표가 될 ‘제3차 청년정책 기본계획(2026~2030년)’을 수립해 청년이 머무는 도시 조성에 박차를 가한다.

28일 시에 따르면, 기본계획은 일자리∙창업을 비롯해 교육∙직업훈련, 주거, 금융∙복지∙문화, 참여∙기반 5대 전략영역 64개 과제로 구성했다. 데이터 기반의 의사결정과 인공지능(AI) 확산 등 급변하는 사회환경 대응에 초점을 맞춘 도약형 모델로 전환한 것이 특징이다.

지난해 9월 대구시청에서 ‘대구시 청년 현장소통 간담회’가 열린 뒤 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

지역 청년 실태조사에 따르면 대구 청년의 정주의사는 55.8%로 비교적 높았지만, 이주를 고민하는 주요 원인으로 ‘양질의 일자리(45.8%)’와 ‘문화환경(15.8%)’을 꼽혔다.

분야별로 일자리∙창업 영역에서는 미래산업 인프라와 연계한 기술인력 패키지 및 공용 인프라 구독제, 스타트업 재정 안정화 등 19개 사업을 추진해 정착형 일자리 생태계를 구축한다. 교육 분야는 고교∙대학∙지역기업이 참여하는 채용 연계형 산학협력 모델과 미래 첨단산업 이공계 연구인력 지원 등 9개 사업을 통해 지역 정주형 인재를 양성한다.

주거와 복지망도 한층 강화한다. 미분양 주택을 매입해 저렴하게 공급하는 임대주택 사업을 포함한 11개 주거 지원 사업과 청년우대 적금, 자립준비청년 수당, 대구형 청년문화패스 등 16개 금융∙문화 사업을 시행한다. 또한 시와 구∙군 간 청년참여 기구를 정례화하고 청년정책 통합 플랫폼을 고도화해 정책 접근성을 높일 계획이다.

이번 계획은 교육∙탐색기에 있는 20대 청년의 유출을 막기 위해 ‘청년 유입 및 정착 기반’ 단계를 별도로 구성했다. 생애 주기별 특성에 맞춘 정책 패키지를 연계해 실질적인 이행력을 높이겠다는 게 시의 구상이다. 대구의 청년 순유출 규모는 2021년 1만2076명에서 2023년 6225명, 2024년 5881명, 2025년 4664명으로 매년 감소 추세다.

김정기 대구시장 권한대행은 “이번 계획은 현장의 목소리를 담아 대구에서 살아갈 실질적인 이유를 제시하는 데 중점을 뒀다”며 “청년이 머물고 성장할 수 있는 환경을 조성해 청년과 함께 지속 가능한 대구의 미래를 만들어가겠다”고 말했다.

