엔비디아, 사상 최고실적에도 5.5% 급락…"AI 거품 우려 재확산"

세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 사상 최고 실적을 기록했지만 주가는 급락했다.



엔비디아 주가는 26일(현지시간) 정규장에서 전일 종가 대비 5.46% 하락했으며, 이후 시간외 거래에서도 큰 변동 없이 유지돼 미 동부시간 오후 6시30분 기준 185달러선을 오르내리고 있다.

엔비디아. 로이터연합뉴스

이 같은 낙폭은 미국 정부가 엔비디아 'H20' 칩의 중국 수출을 제한한다는 소식에 6.9%나 빠졌던 지난해 4월 16일 이후 최대 수준이다.



엔비디아는 전날 회계연도 4분기(작년 11월∼올해 1월) 매출이 전년 동기 대비 73% 오른 681억3천만 달러(약 98조원)를 기록했다고 밝혔다.



이는 금융분석가들의 예상치 평균인 662억 달러를 웃도는 수치였지만, 시장 투자자들 반응은 냉담했다.



엔비디아의 주가 급락은 AI 거품 등의 공포심을 자극해 나스닥 종합지수를 1.2% 끌어내렸고, S&P500 지수도 0.5% 하락했다.



이처럼 뛰어난 실적을 기록하고도 주가가 내려가는 이유에 대해 전문가들은 투자자들의 기대치가 지나치게 높기 때문이라고 지적했다.



애덤 필립스 EP웰스어드바이저스 투자총괄은 미 경제방송 CNBC에 "회사 성장세와 최근 몇 년간의 운영 규모를 고려하면 현재 (투자자들의) 기준이 너무 높다"며 "월가를 감동시키기가 점점 더 어려워지고 있다"고 지적했다.



번스타인의 스테이시 라스곤 분석가도 블룸버그 통신에 "투자자들이 지금 더 듣고 싶어 하는 것이 뭔지 모르겠지만 우리는 들은 내용이 마음에 든다"고 말했다.



반면 일각에서는 아마존·메타·구글 등 거대 기술기업이 회사채까지 발행하며 천문학적 규모의 AI 투자를 벌이고 있지만, 곧 현금 흐름이 나빠져 이 같은 투자를 지속할 수 없게 되면 엔비디아의 실적 고공행진도 지속할 수 없으리라는 우려도 계속 나오고 있다.



이에 대해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 전날 실적발표 이후 컨퍼런스 콜에서 "AI 세계에서 연산 능력은 매출과 같다"며 기술기업들의 현금 흐름이 좋아져 칩 투자가 계속될 것이라는 전망을 내놨다.



투자자들은 엔비디아가 AI 모델 훈련에서 추론 단계로 전환되는 과정에서도 지배력을 유지할 수 있을지에 의문을 제기하고 있으며, 오픈AI에 대한 투자가 지연되고 있다는 점도 걱정하고 있다.



다만 월가의 분석가들은 이와 같은 우려에도 엔비디아에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다.



시장조사업체 LSEG에 따르면 엔비디아에 대해 보고서를 쓴 분석가 66명 중 61명이 '매수' 또는 '강력 매수' 의견을 냈다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지