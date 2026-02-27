'사생활 논란' 박시후, SNS 라이브로 억대 수익?

배우 박시후가 소셜미디어 라이브 방송을 통해 억대 수익을 올리고 있다는 설이 온라인에서 화제다.

박시후는 26일 소셜미디어 라이브 방송을 통해 니트 차림에 캡을 뒤집어 쓴 채 편안한 모습으로 등장했다.

그는 방송에서 현재 체류 중인 해외 풍경을 공유하고 팬들과 일상을 나눴다.

온라인 커뮤니티에서는 박시후가 라이브 방송에서 별다른 콘텐츠 없이 높은 수익을 올리고 있어 억대 수익이 가능할 것이라는 반응이 확산되고 있다.

해당 소셜미디어 라이브는 시청자가 가상 선물을 구매해 크리에이터에게 전달하는 방식으로 수익이 발생하는 구조다.

특히 해외 팬층이 두터운 배우 등 아티스트의 경우 짧은 시간에도 높은 후원금이 쌓일 수 있는 것으로 알려졌다.

앞서 박시후는 여러 사생활 논란에 휩싸였다.

최근 '불륜 주선 의혹'으로 법적 공방을 벌이고 있고, 지난 2013년엔 연예인 지망생 성폭행 혐의로 피소됐다.

그는 드라마 '바람과 구름과 비'(2020) 이후 5년간 연기 활동을 멈췄다, 지난해 12월 개봉한 영화 '신의 악단'으로 연기 활동을 재개한 바 있다.

