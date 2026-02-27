수백년 전 의병 숨결 되살아난 듯 ‘장엄’…3월 개관 남도의병박물관 가보니

시대상 생생히 살려 현장감 물씬
전남道, 422억 들여 5년 만에 완공
24일 전남 나주시 공산면 한적한 들녘 끝자락. 막바지 단장을 마친 남도의병역사박물관은 공간 곳곳에서 수백년 전 의병들의 숨결이 되살아나는 듯했다.
지하 1층·지상 1층, 연면적 7321㎡ 규모의 건물은 화려함보다 묵직함으로 방문객을 맞았다. 3월5일 정식 개관을 앞둔 박물관은 2022년부터 5년간 총사업비 422억원이 투입된 대형 역사문화 프로젝트다. 부지 면적만 2만2396㎡에 달한다.
박중환 개관준비단장은 “남도의병은 전국 의병 항쟁사에서 규모와 성격 면에서 특별한 위상을 지닌다”며 “광역지자체 차원에서 처음으로 의병 전문 박물관을 설립하게 됐다”고 설명했다.
임진왜란 당시 고경명 의병장이 이끈 연합 의병부대는 약 6000명 규모로 전쟁기 한반도 최대 의병부대 중 하나로 평가된다.
대한제국기 정미의병 시기에도 남도 지역에서 약 1만7000명이 일본군과 교전한 것으로 전해지며, 이는 당시 전국 교전 의병의 45% 이상을 차지하는 수치다.
특히 남도의병은 일본군의 직접 침략을 받지 않은 상황에서도 타 지역을 지원하기 위해 충청·경기·경상도 등지로 진출해 전투를 벌인 ‘근왕(勤王)’ 성격이 강한 것이 특징으로 꼽힌다.
도는 이 같은 역사적 의미를 재조명하고 의병 정신을 계승하기 위해 박물관 건립을 추진해 왔다.
박물관 건축은 국제설계공모를 통해 선정됐으며, 자연과 조화를 이루는 ‘은유와 전승’ 개념을 반영했다. 건물 동북면 외벽에는 약 3만3000개의 패널로 구성된 키네틱 파사드가 설치돼 바람에 따라 움직이며 소리를 낸다. 이는 남도 지역에서 활동한 의병 3만3000명을 상징한다는 설명이다.
전시 공간은 △임진왜란·대한제국기 의병을 다룬 1전시실 △의병 정신의 현대적 계승을 조명한 2전시실(지하 1층) △무명의병 추모실 △어린이박물관 등으로 구성됐다.
전시관 내부는 단순 연표식 전시가 아니라 상황 몰입형 동선으로 구성됐다. 관람객은 의병 봉기 배경→전투 상황→인물 조명→정신 계승 순으로 이동하며 당시 시대상을 단계적으로 체험한다.
전남도는 박물관을 단순 관람시설을 넘어 ‘의(義) 교육 허브’이자 체류형 문화관광 거점으로 운영할 계획이다. 초·중·고 학생과 군 장병, 공무원 등을 대상으로 한 역사교육 프로그램을 운영하고, 인근 관광지와 연계한 1박2일 체험 프로그램도 추진한다.
강효석 전남도 문화융성국장은 “남도의병의 의로운 정신을 미래세대에 계승하고, 도민이 함께 참여하는 박물관으로 자리매김하도록 운영해 나가겠다”고 말했다.
