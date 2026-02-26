金총리 "남북관계 해방 이후 최악…긴장 격화하지 않게 관리"

김민석 국무총리는 26일 "정부는 앞으로 대화하는 전략 콘트롤타워로서의 사명을 갖고 역할을 해 나갈 것"이라고 밝혔다.



김 총리는 이날 서울 한 호텔에서 한국경영자총협회(경총) 관계자들을 대상으로 열린 'K-국정설명회'에서 "국가의 역할은 전략"이라며 이같이 언급했다.

김민석 국무총리가 26일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 한국경영자총협회 오찬 간담회 및 K-국정설명회에서 강연하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "이재명 대통령을 비롯해 국민에게 수임받아서 (일을)하는 사람들이 비교적 성실하게 진심과 나름의 전략을 갖고 문제를 풀어가려 한다"고 강조했다.



특히 "최대한의 소통을 하면서 합리적인 대화와 토론을 통해서 하려고 한다"며 "합리적 해결의 장은 모두에게 열려있다"고 강조했다.



또 "시장이 더 많은 인력과 탁월한 지혜를 갖고 있지만, 시장이나 한 기업이 하지 못하는 종합적 사고를 하는 역량이 정부에 있다"고 설명했다.



김 총리는 "대내외 불확실성이 확대될수록 정부와 기업이 긴밀히 협력하는 민관합동 원팀 코리아 체계가 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.



남북관계에 대해서는 "상황은 어떻게 보면 해방 이후 최악"이라며 "전에는 싸웠지만 그쪽에서 한민족이라 하지 않았나. 지금은 아예 다른 나라, 적국이라 한다"고 지적했다.



이어 "완전히 다른 이데올로기로 가는 것이라 쉽지 않은 상황"이라면서도 "적어도 더 싸우지 않는, 긴장을 격화시키지 않는 상황으로 관리해왔고 관리해 갈 것"이라고 약속했다.



이날 북한 조선중앙통신 보도에 따르면 김정은 국무위원장은 최근 진행된 당 대회 사업 총화보고에서 "한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라고 했다.



김 총리는 이날 손경식 회장을 비롯한 경총 관계자들과 간담회를 하고 대내외 경제 여건과 기업 경영 환경 전반에 대해 의견을 교환했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지