천개의 태극기로 외치는 만세삼창.. 서울랜드, 3.1절 특별 행사 마련

서울랜드는 오는 3월 1일(일) 단 하루 다양한 특별 프로그램을 운영한다고 밝혔다. 이번 행사는 3.1운동 107주년을 기념해 삼일절의 역사적 배경과 애국의 의미를 되새기면서도, 서울랜드를 찾은 관람객이 음악 공연 감상과 만세삼창 플래시몹에 함께 참여하며 즐길 수 있도록 기획됐다.

행사의 하이라이트는 오후 3시 지구별무대에서 펼쳐지는 ‘삼일절 음악 버스킹’이다. 이번 공연은 SOOP에서 활동 중인 음악 스트리머 김바쏘, 이사호 등이 참여해 뮤지컬 영웅 OST 를 포함한 독립운동 노래를 선보이는 무대로 꾸며진다. 독립운동 노래 속 독립에 대한 의지와 민족의 희망을 일으키는 메시지로 관객들에게 깊은 울림과 감동을 전할 예정이다.

버스킹 공연 종료 후에는 ‘삼일절 만세삼창’ 플래시몹이 이어진다. 플래시몹을 위해 독립기념관에서 전달받은 1,000개의 태극기가 현장 관객들에게 제공된다. 세계의광장을 가득 채운 천 개의 태극기와 함께 진행되는 만세삼창은 공연 종료 후 펼쳐지며, 태극기를 든 관객들의 함성이 울려 퍼지며 3.1운동의 숭고한 정신을 되새기는 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대된다.

또한 서울랜드 ‘항일 역사체험전’에서도 3.1절의 의미를 되새길 수 있다. 놀이공원이라는 공간 속에서 이색적으로 마련된 이 전시는 서울랜드의 역사 인식을 보여주기 위해 기획됐다. ‘역사 속 저항시인들’을 주제로 △윤동주 △이상화 △이육사 △한용운 등 독립운동에 헌신한 저항시인들의 생애와 주요 작품을 만나볼 수 있다. 전시관에는 독립운동가 체험 공간도 마련돼 있다. 관람객은 독립운동가가 되어보는 체험을 하거나, 투옥 당시의 공간을 재현한 벽관 체험을 통해 그들의 희생정신을 기리고 메시지카드를 작성할 수 있다. 전시물은 독립기념관의 검수를 거쳐 구성됐으며, 3.1절을 맞은 어린이들에게 의미 있는 역사 체험 학습의 기회를 제공한다.

이와 함께 SOOP 여행 스트리머들로 구성된 ‘삼일절 스트리머 탐방대’도 운영된다. 김웅 등 스트리머 탐방대는 서울랜드의 3.1절 특별 행사 현장과 항일 역사체험전을 직접 소개하며 온라인과 오프라인을 연결하는 홍보 활동을 펼친다. 이를 통해 현장을 찾지 못한 이들도 디지털 콘텐츠를 통해 삼일절 행사의 의미를 공유할 수 있을 것으로 기대된다.

뜻깊은 3.1절의 감동 이후에는 즐거움도 이어진다. 3월 2일까지 불꽃쇼 ‘스파클링 불꽃 판타지’가 진행된다. 매일 밤 8시 지구별무대에서 열리는 이번 불꽃쇼는 다가오는 봄을 기대하게 하는 웅장한 스케일과 로맨틱한 분위기를 더했다. 특히 지구별무대 뒤편에서 불꽃을 쏘아 올려 관람객과의 체감 거리를 줄였으며, 머리 위로 별이 쏟아지는 듯한 장관을 연출한다.

서울랜드 관계자는 “이번 행사는 3.1절을 맞아 대한민국의 역사와 애국심을 돌아보는 계기로 마련됐다”며 “SOOP과의 협력을 통해 오프라인 체험과 디지털 라이브 콘텐츠를 결합한 새로운 형태의 문화 콘텐츠를 선보인다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 다양한 기념일과 시즌에 맞춰 역사·문화적 가치를 담은 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.

한편 서울랜드는 3.1절 연휴 나들이를 보다 합리적으로 즐길 수 있도록 다양한 할인 혜택도 마련했다. BC카드, 우리카드, 신한카드, NH농협카드 소지 고객은 파크이용 종일권을 동반 1인까지 할인된 가격에 구매할 수 있다. 또한 페이코인 앱으로 결제 시 회원 본인 한정 종일권을 1만원에 제공하는 ‘만원의 행복’ 이벤트도 진행 중이다. 이 외에도 제휴카드·통신사 할인, 생일자 할인, 미취학 아동 상시 할인 등 다양한 혜택이 마련돼 있다.

서울랜드 이용 및 할인 프로모션에 대한 자세한 사항은 서울랜드 홈페이지와 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

