한국-캐나다 외교장관 회담…"韓 잠수함, 캐나다 경제에 기여"

조현 외교부 장관은 제2차 한-캐나다 외교·국방(2+2) 장관회의 참석을 계기로 25일(현지시간) 캐나다 오타와에서 아니타 아난드 캐나다 외교장관과 회담을 가졌다.



외교부에 따르면 조 장관은 한국 잠수함의 우수한 성능과 적기 공급 역량을 적극 설명하고, 캐나다 차기 잠수함 사업에 한국이 참여한다면 캐나다의 경제 부흥과 일자리 창출에 크게 기여할 것이라고 강조했다.

조현 외교부 장관이 25일(현지시간) 캐나다 오타와에서 열린 '한-캐나다 외교장관회담'에서 발언하고 있다.

아난드 장관은 한국의 수주는 주어진 절차에 따라 충분히 검토될 것이라고 하고, 한국 측이 제시할 수 있는 다양한 협력에 관심을 표했다.



양 장관은 양측이 그간 시행해온 '한-캐나다 포괄적 전략적 동반자 관계 행동계획'을 현행화시켜 나가자는 데 의견을 같이했다.



또한 이번 제2차 외교·국방 장관회의가 양국의 안보·국방 협력의 제도적 기반을 마련하고, 다방면에서 장기적·전략적 파트너십을 발전시키는 계기가 될 것이라고 평가했다.



양 장관은 상호보완적 경제 구조를 가지고 있는 양국이 규범 기반 무역 질서를 준수하며 공급망 위기에 공동 대응하는 과정에서 최적의 경제 안보 협력 파트너가 될 수 있다는 데에 의견을 같이하고 공급망 협력을 발전시켜 나가기로 했다.



아울러 지정학적 불확실성에 대응하기 위해 중견국 간 다양한 연계가 필요하다는 데 공감하고, 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 등을 통한 중견국 간 자유무역 연대 방안에 대해서도 긴밀히 논의했다.



조 장관은 정부의 대북정책과 한반도의 완전한 비핵화 목표를 설명했으며, 아난드 장관이 올해 한국을 방문해달라고 초청했다.

