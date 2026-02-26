'혼전동거' 신지·문원 신혼집, 난장판 만든 불청객…"CCTV에 찍혔다"

혼성그룹 '코요태' 멤버 신지와 가수 문원 커플의 신혼집 앞에 소동이 벌어졌다.

신지와 문원은 25일 신지의 유튜브 채널에 업로드된 '여러분 상문씨가 번지점프 하고 싶대요'라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

신지, 문원은 해당 영상에서 유튜브 채널 제작진과 함께 떡국을 먹으며 근황을 이야기하던 중 최근 집 앞에서 생긴 일을 공유했다.

문원은 "분리수거 날에 쓰레기를 집 앞에 내놓지 않나. 요새 갑자기 많아진 까마귀들이 와서 쓰레기통을 다 쪼아먹더라"고 전했다.

신지 역시 "난장판을 만들어 놨다"고 했다.

이어 공개된 신지, 문원 집 앞 폐쇄회로(CC)TV 영상엔 까마귀가 쓰레기봉투를 쪼고 헤집는 모습이 담겼다.

신지는 "우리 집 앞에 난리 쳐 놓고 옆옆집 난리 치는데, 우리가 도착하니 도망갔다"고 했다.

한편 신지는 7세 연하 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다. 두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마쳤다. 신혼집을 마련해 동거 중이다. 문원은 전처 사이에서 자녀를 두고 있다.

