조주홍 영덕군수 출마 예정자 “원전 유치, 영덕 생존 전략, 군민 동의와 안전, 상생 ‘3원칙’으로 추진”

조주홍 경북 영덕군수 출마 예정자는 25일 “신규 원전 유치는 영덕의 생존 전략이자, 지역이 ‘먹고 사는 구조’를 만드는 산업전환의 출발점”이라며 “군민 동의와 안전, 상생을 3대 원칙으로 삼아, 절차는 투명하게, 결과는 군민의 삶으로 돌아오도록 하겠다.”고 밝혔다.

조주홍 출마 예정자의 이날 발표는 앞서 24일 영덕군이 신규 원전 유치 신청 추진을 공식화한 데 따른 입장 표명이다.

조주홍 경북 영덕군수 출마 예정자는 25일 “신규 원전 유치는 영덕의 생존 전략이자, 지역이 ‘먹고 사는 구조’를 만드는 산업전환의 출발점”이라며 피켓을 들고 있다. 조주홍 제공

영덕군은 지난 9~10일 여론조사 전문업체에 의뢰해 군민 1400명을 대상으로 벌인 조사에서 찬성 86.18%가 나왔다.

이를 바탕으로 군의회에 유치 신청 동의안을 제출했으며 군의회는 임시회에서 만장일치로 의결했다.

영덕군은 오는 3월 30일까지 한국수력원자력에 유치 신청서를 제출할 예정이다.

조주홍 출마 예정자는 “군정과 군의회가 군민 뜻을 확인하고 공식 절차에 들어간 만큼, 이제부터가 더 중요하다”며 “원전 유치는 ‘하느냐 마느냐’의 단순 선택이 아니라, 어떻게 해야 영덕이 안전하고 존중받으며, 이익이 영덕에 남는가의 문제”라고 강조했다.

이어 “과거 천지원전 추진이 중단되면서 남았던 상처와 갈등을 반복하지 않기 위해, 절차와 조건을 처음부터 명확히 세워야 한다”고 밝혔다.

조 출마 예정자가 제시한 추진 원칙은 세 가지다.

첫째, 군민 동의의 제도화다.

조 출마 예정자는 “86%라는 찬성 응답은 민심의 방향을 보여주는 중요한 신호지만, 반대 목소리도 남아 있다”라며 “한 번의 수치로 끝낼 것이 아니라 설명회와 자료 공개, 숙의 토론을 통해 군민 한 분, 한 분이 이해할 수 있는 공론화 절차를 갖추는 것이 필수”라고 말했다.

이를 위해 원전뿐 아니라 태양광과 풍력, 수소 등 지역의 에너지 미래를 함께 다룰 가칭 ‘영덕 에너지믹스위원회’ 구성을 제안했다.

위원회는 찬반 주민과 전문가, 행정, 의회가 함께 참여해 안전성과 경제성, 환경영향, 재난 대응, 지역 환류 구조를 종합 검토하고, 논의 과정과 자료를 공개하는 방식으로 운영하겠다는 구상이다.

둘째, 안전의 선(先) 조건화다.

조 출마 예정자는 “원전은 안전과 신뢰 없이는 단 하루도 갈 수 없는 사업”이라면서 “대피 체계, 응급의료, 소방, 산불·수해 등 복합 재난 대응까지 포함한 ‘지역 맞춤형 종합 안전 체계’를 조건으로 요구해야 한다.”고 밝혔다.

또한 “유치 논의가 속도 경쟁으로 흐르면 지역은 불안해지고, 그 불안이 갈등을 키우는 만큼, 안전 기준을 더 높게, 더 구체적으로 요구하는 것이 지역의 권리”라고 덧붙였다.

셋째, 상생의 사전 명문화다.

조 출마 예정자는 “유치를 추진한다면 ‘지원’이 아니라 ‘계약’이어야 한다”라면서 △산불 피해 복구 특별지원 △의료와 교육, 정주 인프라 확충 △지역발전 기금과 상생 기금 조성 △지역 고용과 지역업체 참여 △에너지 연관 산업 유치까지를 정부·사업자와 사전에 문서로 확정해야 한다고 강조했다.

조주홍 출마 예정자는 “원전은 지역의 부담이 아니라 군민의 자산이 되려면, 이익이 영덕에 남는 구조가 제도와 문서로 보장돼야 한다.”라는 점을 일관되게 강조했다.

또 “원전 유치는 영덕의 50년, 100년을 좌우할 중대 사안”이라며 “찬반을 갈라 세우는 정치가 아니라, 군민의 뜻을 확인하고 갈등을 관리하며, 조건을 끝까지 챙기는 책임 있는 정치가 필요한 만큼, 그 책임을 회피하지 않겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지