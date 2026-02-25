K컬처, 음악서 문학·드라마로 영역 확장

아프리카에서 K문학에 대한 관심이 포착되는 등 한류가 음악 중심에서 문학과 영화, 드라마 등으로 다변화되고 있는 것으로 나타났다.



문화체육관광부와 한국문화정보원은 ‘2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서’를 25일 발표했다. 이번 보고서는 2024년 10월부터 2025년 9월까지 30개국 외신 기사와 사회관계망서비스(SNS) 자료 약 150만건을 수집·분석했다.



2025년 한 해 한류 관련 외신 보도는 아시아(44%), 유럽(20.8%), 북미(16.9%) 순으로 많은 것으로 나타났다. 국가별로는 미국, 인도, 아르헨티나, 베트남 순으로 보도량이 많았다. 아시아·유럽·북미·중남미 등 대부분 지역에서 K팝 비중이 가장 높았으나, 아프리카에서는 ‘K문학’, 오세아니아에서는 ‘K영화’ 비중이 가장 높게 나타나 한류가 음악 중심에서 문학과 영화, 드라마 등으로 다변화되고 있음을 보여줬다. 또한 일본에서는 K문학이, 베트남에서는 K드라마, 브라질에서는 K영화 비중이 상대적으로 높게 조사되는 등 국가별 관심 분야가 차별화되는 양상을 보였다.



분야별로는 K푸드 분야의 세계적 유행이 두드러졌다. 김치, 소주, 라면, 비빔밥 등 대중적·전통적 한식 요리 핵심어는 물론 셰프, 오징어 게임이 새롭게 연관 핵심어로 부상했다. 이는 넷플릭스 등을 통해 요리 예능 프로그램인 ‘흑백 요리사’ 시리즈와 드라마 ‘오징어 게임’ 내에서 자연스럽게 노출된 한식이 재조명된 효과로 분석됐다.



제주를 배경으로 한 드라마 ‘폭싹 속았수다’는 국가별 정서에 맞춘 제목 현지화 전략과 보편적 가족애 서사로 국제적 공감대를 형성했다.



작가 한강의 노벨문학상 수상 이후 K문학 보도 비중은 전 분기 대비 30%포인트 이상 증가했고, ‘채식주의자’, ‘소년이 온다’ 등이 집중 조명됐다.

