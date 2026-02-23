계명문화대학, 교육국제화역량 인증제 학위과정 신규 인증대학 선정

계명문화대학교는 교육부와 법무부가 공동 시행한 ‘교육국제화역량 인증제 및 외국인 유학생 유치∙관리 실태조사’에서 학위과정 분야 신규 인증대학으로 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.

교육국제화역량 인증제는 국내 대학의 국제화 수준과 외국인 유학생 유치∙관리 체계를 종합적으로 평가하는 정부 주도의 제도다. 외국인 유학생 선발의 적정성, 학사관리의 체계성, 유학생 학업 및 생활 지원 시스템, 불법체류 예방 관리 등 다양한 정량∙정성 지표를 종합 심사해 기준을 충족한 대학에 인증을 부여한다.

대학은 이번 평가에서 학위과정 운영과 유학생 관리 전반에 대한 기준을 충족하며 학위과정 인증대학 명단에 이름을 올렸다. 이에 따라 외국인 유학생 비자 발급 절차 간소화, 정부초청외국인장학생(GKS) 수학대학 선정 시 우대 등 다양한 제도적 혜택을 받게 된다.

대학 측은 외국인 유학생 맞춤형 한국어 교육, 학사∙생활 밀착 지원, 지역 산업 연계 취업 프로그램 등을 통해 외국인 유학생의 안정적인 정착과 성공적인 진로 설계를 지원하고 있으며, 이번 인증을 계기로 글로벌 교육 브랜드 강화에 더욱 박차를 가한다는 계획이다.

박승호 총장은 “이번 인증은 대학의 국제교육 경쟁력과 체계적인 유학생 지원 시스템을 대외적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 글로벌 교육 품질을 지속적으로 고도화해 전 세계 유학생이 신뢰하고 선택하는 직업교육 중심대학으로 자리매김하겠다”고 말했다.

