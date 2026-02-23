삼성, ‘D램 왕좌’ 되찾았다… 1년 만에 ‘글로벌 시장 점유율 1위’ 탈환

삼성전자가 SK하이닉스에 내줬던 ‘D램 왕좌’를 1년 만에 되찾았다. 경쟁사인 SK하이닉스에 밀려 고전하던 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 반등에 성공한 덕이다. 인공지능(AI) 열풍으로 원래 강세를 보이는 범용 D램 제품 판매량이 급증한 것도 영향을 미쳤다.



시장조사기관 옴디아는 22일 삼성전자가 2025년 4분기 글로벌 D램 시장에서 점유율 1위를 차지했다고 밝혔다. 옴디아에 따르면 지난해 4분기 삼성전자 D램 매출은 전 분기 대비 40.6% 늘어난 191억5600만달러(약 27조7000억원)를 기록했다. 시장 점유율은 전 분기 대비 2.9%포인트 증가한 36.6%로 1위였다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 연합뉴스

같은 기간, SK하이닉스 D램 매출은 72억2600만달러(약 24조9000억원)로 25.2% 증가했지만, 점유율은 34.1%에서 32.9%로 하락하며 2위로 밀렸다.



삼성전자가 점유율 기준, 글로벌 D램 시장 1위를 차지한 것은 2024년 4분기 이후 1년 만이다. 삼성전자는 지난해 1분기 SK하이닉스에 처음 D램 시장 1위 자리를 내줬다. 1992년 삼성전자가 D램 시장 세계 1위를 차지한 후 33년 만의 일이었다. SK하이닉스는 AI 반도체용 부품인 HBM을 집중 공략하며 삼성전자의 D램 아성을 넘어섰다.



삼성전자는 지난해 4분기부터 본격적인 반격에 나섰다. 업계 최대 생산능력을 바탕으로 HBM3E(5세대)와 가격 상승세를 탄 범용 D램 판매를 크게 늘리며 D램 선두 자리를 탈환했다.



삼성전자는 6세대 메모리인 HBM4를 내세워 D램 1위 자리를 공고히 할 전망이다. 삼성전자는 지난 13일 세계 최초로 HBM4를 양산 출하했다. 엔비디아 최신 AI 가속기인 ‘베라 루빈’에 들어가는 제품이다. 가장 최신 공정인 6세대 1c D램 공정을 적용, 5세대 1b D램으로 제작하는 경쟁사 제품보다 성능이 더 뛰어나다.



반도체 업계에서는 삼성전자가 엔비디아뿐 아니라 주요 글로벌 빅테크(거대기술기업)에 HBM 공급을 확대할 것으로 보고 있다. 이에 따라 올해 전체 HBM 시장에서 약 30%의 점유율을 차지하고, HBM 매출은 전년 대비 3배 이상 대폭 늘어날 것으로 예상된다.



경쟁사인 SK하이닉스의 움직임도 빨라졌다. 다음 달 엔비디아에 HBM4 공급을 본격화해 HBM 시장 주도권을 이어간다는 계획이다. 성능은 다소 뒤처지지만, 수율(전체 생산품 중 양품 비율)은 SK하이닉스가 삼성전자보다 앞선다는 평가다.

