“아들, 이거 AI지?”…BTS RM 초보운전 영상에 母 반응 ‘폭소’

최근 그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 직접 운전하는 영상을 공개한 가운데, 어머니가 이를 인공지능(AI)으로 오해한 일화를 공개했다.

RM은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 어머니와 주고받은 카카오톡 대화 캡처를 게재했다.

어머니는 RM이 운전하는 모습이 담긴 유튜브 영상을 공유하며 “아들, 이거 리얼(진짜)이냐”이라고 물으며 “진짜 같다”고 덧붙였다. 이에 RM은 “리얼이다”라고 답하며 “엄마, 이거 AI 아니다”라고 적어 웃음을 자아냈다.

앞서 RM은 같은 날 “웃으면서 하자. 나도 웃긴다”라는 글과 함께 직접 차량을 운전하는 영상을 공개했다. 영상 속에서 그는 긴장한 듯 두 손으로 운전대를 움켜잡고 경직된 미소를 지은 채, 내비게이션과 주변을 연신 확인하며 주행에 집중하는 모습이었다.

영상이 공개되자 온라인에서는 “표정이 너무 경직돼 있어서 AI 같다”, “누가 봐도 초보 운전자”, “핸들 잡은 모습이 긴장돼 보인다” 등의 반응이 이어졌다.

RM은 그동안 BTS 멤버 중 유일하게 운전면허가 없었으나 지난해 12월 면허를 취득했다. 그는 주행시험에서 유턴 구간 중앙선을 침범해 한 차례 불합격한 뒤 재응시 끝에 합격했다고 밝혔다. 다만 주차는 아직 어려워 추가 연수가 필요하다고 전했다.

면허 취득 이유에 대해서는 “자차를 살 생각은 없고 그냥 따보고 싶었다”며 “운전에 대한 트라우마를 극복하고 싶었다”고 설명했다.

한편 BTS는 오는 3월 다섯 번째 정규 앨범 ‘아리랑’을 발표하고 다음달 21일 컴백 공연을 시작으로 완전체 활동에 나설 예정이다.

