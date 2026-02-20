여자 컬링, 캐나다에 져 4강 진출 실패…6엔드 대량실점 아쉬워

한국 여자 컬링 대표팀이 캐나다에 덜미를 잡히혀 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 4강 진출에 실패했다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 세계랭킹 3위 한국 경기도청팀은 19일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 캐나다와의 라운드 로빈 최종 9차전에서 7-10으로 졌다.

19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패한 한국 설예은과 김민지가 눈시울을 붉히고 있다. 연합뉴스

5승4패가 된 한국은 6승3패가 된 캐나다에 밀려 상위 4개 팀에 주는 준결승 티켓을 얻지 못했다. 올림픽 컬링 여자부에는 10개 팀이 출전해 라운드 로빈 형식으로 예선을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 메달 색깔을 가린다.



여자 컬링 대표팀은 2018년 평창 대회에서 여자부 은메달을 획득했던 ‘팀 킴’ 강릉시청에 이어 한국 컬링 사상 두 번째 올림픽 메달을 노렸다. 하지만 예선 마지막 고비를 넘지 못하고 대회를 마무리했다.



한국은 1, 2엔드에 1점씩을 내주며 끌려간 한국은 후공으로 나선 3엔드 3점을 획득하며 역전했다. 하지만 4엔드 다시 3-4로 재역전당한 뒤 5엔드까지 4-4로 팽팽히 맞섰다.

하지만 6엔드가 아쉬웠다. 한국은 무려 4점을 잃으며 캐나다에 승기를 내줬다. 이후 한국은 9엔드까지 7-9로 추격에 나섰으나, 10엔드 1점을 더 허용하며 경기를 마쳤다.

