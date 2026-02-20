딸 서울대 보낸 신동엽 "딸 사춘기 때 뽀뽀·대화 금물"

코미디언 신동엽이 딸이 사춘기가 왔을 땐 건드려서 안 된다고 조언했다.

신동엽은 19일 박재범 유튜브 채널에 나와 육아에 관해 얘기했다.

박재범은 유튜브 채널 PD를 언급하며 신동엽에게 "PD가 딸을 낳았다. 선배로서 한 마디 해달라"고 말했다.

신동엽은 "딸은 태어나서 12살 때까지 평생 효도를 다 한다"고 했다.

그러면서 "6학년에서 중1 때 사춘기가 오는데 그때 딸하고 대화를 너무 많이 하려고 하지 말고, 뽀뽀하고 터치하려고 하지 마라. 시간이 지나면 다시 돌아온다"고 말했다.

신동엽은 이번엔 아들 사춘기에 대해 얘기하며 "그나마 딸이 낫지 아들 XX들은 사춘기 때…"라고 한숨을 쉬어 웃음을 자아냈다.

이어 "아들은 또 다르다. 아마 훅 치고들어올 거다"고 했다.

신동엽은 '우리 결혼했어요' 등을 연출한 선혜윤 PD와 2006년 결혼해 딸과 아들 하나 씩을 낳았다.

최근 신동엽 딸은 한국예술종합학교 무용원과 서울대 사범대 체육교육과에 동시에 합격해 주목 받았다.

<뉴시스>

