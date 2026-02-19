“1만개가 3일을 못 버텨”… IOC, 선수촌 콘돔 긴급 추가 공급

국제올림픽위원회(IOC)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 선수촌에 콘돔을 추가 공급했다.

미국 매체 USA 투데이는 19일(현지시간) “처음 무료로 배포된 콘돔 1만개가 불과 3일 만에 모두 소진되면서 이후 IOC가 추가 물량을 긴급 투입했다”고 보도했다. 매체는 IOC 대변인과 대회 조직위원회를 통해 이번 주 초에 추가 공급이 완료된 사실도 확인했다고 전했다.

연합뉴스

IOC는 질의에 대한 답변에서 “대회 조직위원회와 긴밀히 협력해 선수들의 정신적·신체적 건강을 지원하고 있으며, 여기에는 성 건강 서비스도 포함된다”고 밝혔다. 이어 “세부 운영은 조직위원회가 결정하지만 모든 선수에게 적절한 서비스가 제공될 것으로 믿는다”고 설명했다.

또한 “예상보다 높은 수요로 일시적인 부족이 발생했다”며 “대회 종료 시까지 필요한 물량을 지속적으로 공급할 계획”이라고 덧붙였다.

올림픽 선수촌의 콘돔 무료 배포는 1988년 서울올림픽부터 시작됐다. 이는 선수들의 안전한 성생활을 돕고 성병 감염 위험을 낮추기 위한 예방 조치 성격이 크다. 대회 기간 동안 세계 각국의 선수 수천명이 한 공간에서 생활하는 과정에서 일종의 ‘사회화’가 자연스럽게 이루어지는 점도 배경으로 꼽힌다.

실제로 2012년 런던 올림픽 당시에는 데이트 애플리케이션 다운로드가 급증했다는 보고도 있었다. 또한 2008년 베이징 올림픽에 미국 유도 대표로 출전했던 전 종합격투기 선수 론다 로우지는 선수촌 분위기를 두고 “방탕 그 자체”라고 표현하기도 했다.

스페인 선수가 공개한 올림픽 선수촌의 콘돔 사진. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

과거 사례를 보면 콘돔 지급 규모는 꾸준히 늘어왔다. 2016년 리우데자네이루 올림픽에서는 지카 바이러스 확산 우려 속에 역대 최대인 45만개가 제공됐고, 2018년 평창 동계올림픽에서도 동계 기준 최다인 11만개가 배포됐다. 2024년 파리 하계올림픽 때는 선수촌에 약 30만개가 비치된 바 있다.

대회 조직위원회는 올림픽 기간 콘돔 무료 제공이 오랜 전통에 따른 예방 정책이라고 강조한다. 장기간 강도 높은 훈련과 엄격한 자기 관리를 이어온 선수들이 경기를 마친 뒤 긴장을 풀면서 교류가 늘어나는 경향이 있는 만큼, 공중보건 차원의 대비가 필요하다는 설명이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지