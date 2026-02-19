김준수, 테슬라 사이버트럭 공개…국내 1호 차주 클래스

[서울=뉴시스] 남정현 기자 = 가수 김준수가 일상을 공개했다.

오는 21일 오후 11시10분 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 386회에서는 김준수의 특별한 출근길이 전파를 탄다.

과거 슈퍼카 15대를 보유했던 자타공인 '자동차 덕후'의 면모가 시선을 끈다.

특히 그가 '국내 1호 차주'로 화제를 모았던 미래형 픽업트럭 '사이버트럭'이 등장한다. 그의 차는 강철 외장과 자율주행 기능 등 압도적인 비주얼을 자랑한다.

김준수는 자신이 설립한 뮤지컬 전문 매니지먼트사로 출근해 남다른 '대표님' 모먼트도 공개한다. 전용 대표실 없이 회의실을 사용하고, 법인카드와 월급도 받지 않는 소박한 경영 방식을 보여준다.

직원 복지 역시 눈길을 끈다. 소속 배우 개런티를 두 배 이상 인상하고, 명절마다 최고급 한우를 선물하는 등 통 큰 행보를 이어가고 있다.

그의 '덕질' 세계관은 채용 방식에도 반영됐다. 게임을 통해 인성을 본다며 게임 친구를 매니저로 영입한 비하인드도 공개된다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지