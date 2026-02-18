김지유 "'솔로지옥' 최미나수 닮았다고"…곽범 "얘 이상해"

코미디언 김지유가 연애 프로그램식 자기소개로 웃음을 자아냈다.

17일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오' 콘텐츠 '살롱드립'에는 곽범, 김지유가 게스트로 출연했다.

장도연은 곽범과 김지유에게 연애 프로그램식 자기소개를 부탁했다.

이에 김지유는 "나는 '나는 솔로' 스타일이긴 한데 '솔로지옥'을 보면서 빠진 게 사람들이 나보고 최미나수님 닮았다고 하더라"고 말해 현장을 초토화했다.

이를 듣던 곽범이 "얘 이상하다"며 분노하자 김지유는 "내가 한 말이 아니라 사람들이 말한 것"이라고 했다.

김지유는 "'솔로지옥'은 처음 자기소개 영상에서 자신감 있고 이 공간에서 나만 주목하라는 태도로 해야 한다. 또 머리를 볼륨감 있는 1:9 가르마로 해야 한다"라며 자기소개를 시작했다.

그는 "제 매력 포인트는 멀리서도 눈에 띄는 큰 얼굴이랑 우일이 형을 닮은 미소"라며 임우일의 유행어인 '짜스'를 따라해 현장을 웃음바다로 만들었다.

<뉴시스>

