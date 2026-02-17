설 연휴 마지막 날(18일)도 맑고 포근…강원·동해안 매우 건조, 산불 예방에 유의해야

17일 서울 중구 남산한옥마을에서 열린 ''2026 남산골 설축제''에서 시민들이 공연을 지켜보고 있다. 연합뉴스

설 연휴 마지막 날이자 수요일인 18일은 전국이 낮에 맑고 포근하겠다.

기상청에 따르면 이날 낮 기온은 5∼13도로 예보됐다.

낮엔 10도 안팎으로 포근하겠지만 오전에는 남부를 제외한 대부분 지역의 기온이 영하권이겠다.

강원 동해안·산지는 대기가 매우 건조하고 강풍이 불어 산불 예방에 각별히 유의해야겠다.

동해안을 중심으로 순간풍속이 시속 55km(초속 15m) 안팎에 이르는 곳이 있겠고 산지엔 순간풍속이 시속 70km까지 이를 것으로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 1.0∼2.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.

한편 17일 포근한 날씨 속 강원지역 스키장에는 연휴를 즐기려는 방문객 발길이 줄을 이었다.

평창 모나용평스키장과 정선 하이원 스키장에 각각 6000명과 7000여명의 스키어 등이 찾아와 은빛 설원을 질주했다.

또 횡성과 홍천, 춘천 등 도내 9개 스키장에는 이날에만 3만명이 넘는 인파가 찾아와 연휴를 만끽했다.

평소보다 따듯한 날씨에 경기 화성 동탄호수공원과 부산 태종대유원지, 부산시민공원 등 나들이 장소에도 많은 시민이 몰렸다.

경기 수원 화성행궁 광장은 가족 단위 방문객들로 활기가 넘쳤다.

하남 스타필드 등 대형 복합쇼핑몰 역시 주차장이 만차를 이루는 등 '설캉스'(설+바캉스)를 즐기려는 쇼핑객들로 북새통을 이뤘다.

또 경주 보문단지와 대구 수성못 등 유명 관광지와 대구 동성로 등 도심에는 가족 단위 나들이객의 발길이 이어졌다.

특히 한복을 입으면 무료로 입장할 수 있는 동궁과 월지, 포석정 등 경주 시내 사적지에는 한복을 차려입은 사람들도 많이 보였다.

전북 전주 한옥마을에도 일찍 차례를 지낸 시민과 관광객들이 윷놀이와 투호 놀이, 연날리기 등을 하며 설 의미를 더했다. 보은 속리산, 제천 월악산, 합천 가야산 등에서는 겨울 등산객들이 낭만을 즐겼다.

제주에서는 관광객과 귀성객 4만여명이 찾았다. 제주성읍민속마을과 표선민속촌에서도 나들이객들의 발길이 이어졌다.

