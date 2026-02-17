한국 작년 4분기 성장률 24개국 중 22위…올해도 불확실성 확대

지난해 4분기 우리나라 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 세계 주요국 중 최하위권으로 밀린 것으로 나타났다.



미국 관세 등 변수가 다시 불거지면서 올해 성장 전망에 불확실성이 확대된 상황이다.

부산 남구 신선대(사진 아래) 및 감만(위) 부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면, 한국의 지난해 4분기 GDP 성장률은 -0.276%로, 전날까지 속보치를 발표한 24개국 중 22위에 그쳤다.



아일랜드가 -0.571%로 가장 낮았고, 노르웨이가 -0.333%로 그다음이었다.



4분기 경제가 역성장한 나라는 캐나다(-0.1%)와 에스토니아(-0.012%)까지 포함해 5개국뿐이었다.



리투아니아는 1.709%로 4분기 성장률이 가장 높았고, 인도네시아(1.338%), 중국(1.2%), 폴란드(1.042%), 포르투갈(0.8%), 멕시코(0.8%) 등이 뒤를 이었다.



지난해 우리나라 분기 성장률은 롤러코스터처럼 위아래로 크게 움직였다.



1분기 성장률은 비상계엄 사태 여파에 따른 소비심리 위축 등으로 -0.219%까지 하락했다.



2분기에는 미국 관세 인상 충격에도 수출 호조 덕분에 0.675%로 선방했고, 3분기 1.334%로 예상보다 높은 수치를 기록했다.



이어 4분기에는 3분기 고성장 기저효과에 더해서 국내 건설 경기 부진의 깊은 골이 드러나면서 1분기보다 낮은 -0.276%로 주저앉았다.



연간 성장률은 1.0%로 집계됐다. 반올림하지 않으면 0.97%로, 엄밀히 따지면 0%대에 그쳤다.



올해 한국 경제도 여러 변수에 노출돼있다.



한은은 지난해 11월 경제전망 때 올해 성장률을 1.8%로 예상했으며, 이후 반도체 사이클 장기화 등의 영향으로 상향 조정 가능성이 커졌다고 언급했다.



그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 신속한 대미 투자를 촉구하며 한미 합의에 따른 관세율 15%를 25%로 높이겠다고 경고하며 불확실성이 커졌다.



한은은 오는 26일 수정 경제전망을 통해 '비관 시나리오'에 미국 관세 충격 리스크를 추가할 것으로 보인다.



한은은 지난해 8월 전망 당시 미국의 평균 관세율이 25%로 높아지면 성장률이 기본 전망치보다 -0.2%포인트(p) 낮아질 수 있다고 봤다.



한미 무역 협상 타결 뒤인 지난해 11월 전망 때는 미 관세 충격 대신 반도체 수출 둔화 가능성을 비관 시나리오로 다뤘다.



한은 관계자는 "다음 주까지 한미 무역 협상 추이를 주시하고, 그 결과를 새로운 전망에 반영할 것"이라고 말했다.

