설연휴 넷째 날도 맑고 포근…미세먼지도 '좋음'

설날 연휴 넷째 날이자 화요일인 17일은 전국이 대체로 맑고 포근하겠다.
낮 기온은 4∼13도로 예보됐다.
낮엔 10도 안팎으로 포근하겠지만 오전에는 남부를 제외한 대부분 지역의 기온은 영하권이겠다. 강풍도 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.
이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -2.2도, 인천 -2.5도, 수원 -5.1도, 청주 -2.1도, 대전 -3.3도, 대구 -0.4도, 부산 4.7도, 창원 2.9도 등이다.
강원 동해안·산지는 대기가 매우 건조해 산불 예방에도 각별히 유의해야겠다.
동해안을 중심으로 순간풍속이 시속 55km(초속 15m) 안팎에 이르는 곳이 있겠다. 산지엔 순간풍속이 시속 70km까지 이를 것으로 예보됐다.
제주도는 밤새 구름이 끼고 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠으나 오전부터 차차 맑아지겠다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해·남해 0.5∼2.5m로 예상된다.
<연합>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지