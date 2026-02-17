“설마 내가?” 2040 덮친 대장암 공포…편의점서 고른 ‘1500원’ 요구르트의 반전

“오늘 점심도 마라탕에 탕후루?”

일상 속 무심코 고른 한 병이 장내 미생물과 특정 종양 아형을 억제하는 데 연관이 있다는 하버드 연구팀의 결과를 뜻한다. Freepik

직장인 김모(32) 씨의 점심 메뉴는 늘 자극적이다. 퇴근 후엔 배달 앱으로 주문한 치킨과 맥주가 하루의 보상이다. 가끔 속이 더부룩하지만 ‘젊으니까 금방 나아지겠지’라며 대수롭지 않게 넘긴다. 하지만 화장실에서 마주하는 불규칙한 신호들은 사실 장내 생태계가 보내는 비명일지도 모른다.

아침 출근길, 편의점 냉장 진열대 앞에서 무심코 요구르트 한 병을 집어 든다. 어제 먹은 기름진 음식에 대한 작은 죄책감이자, “화장실이라도 잘 가겠지”라는 막연한 기대다. 이 평범한 1500원의 습관이 장내 미생물 지도를 바꾸고, 흣날 암 위험 감소와 연관이 있을 수 있다는 연구 결과가 나오면서 세간의 시선이 쏠리고 있다.

◆2040 ‘젊은 대장암’ 공포, 데이터가 울린 경고음

요구르트 이야기에 앞서 국내 대장암의 냉혹한 좌표부터 확인할 필요가 있다.

건강보험공단 진료 빅데이터에 따르면 2020년 393명이던 20대 대장암 진료인원은 2021년 564명으로 1년 새 44% 증가했다. 같은 기간 30대는 2432명에서 3193명으로 31% 늘었다. 젊은 층의 장 건강이 급격히 무너지고 있다는 뜻이다.

해외 공신력 기관의 데이터는 국내 현실의 심각성을 더욱 명확히 짚어낸다. 의학 저널 거트(Gut)에 실린 42개국 암등록 자료 분석을 보면, 한국의 20~49세 대장암 발생률은 인구 10만명당 12.9명으로 조사 대상 국가 중 최상위권이다.

서구화된 배달 음식과 가공육 탓에 “젊으니까 괜찮다”는 인식이 더 이상 안전판이 되지 못함을 뜻한다.

◆하버드 30년 추적…‘근위 결장암’ 특정 아형에서 뚜렷한 차이

이런 척박한 한국인의 장내 환경에 미국 하버드대 공중보건대학원과 매사추세츠 종합병원 연구진이 발표한 대규모 코호트 분석은 묵직한 돌파구를 던진다.

1500원의 방어선: 요구르트가 바꾸는 장내 미생물. 제미나이 생성 그래픽

30년 이상 남성 3만여 명을 추적 관찰한 결과, 요구르트를 일주일에 두 번 이상 꾸준히 섭취한 집단에서 ‘비피도박테리움(Bifidobacterium)이 확인된 근위(오른쪽) 결장암’ 발생이 뚜렷하게 낮았다.

물론 요구르트가 모든 대장암을 막아주는 마법의 약은 아니다. 하지만 특정 종양 아형을 억제하는 데 유의미한 연관성이 무려 30년의 장기 추적 데이터로 관찰됐다는 점은 대장암 예방의 새로운 기준점을 제시한다.

◆발견 늦은 ‘오른쪽 대장암’, 1500원 습관이 1차 방어선

왜 이 부위가 중요할까. 연구에서 긍정적 신호가 확인된 부위는 흔히 ‘오른쪽 대장’으로 불리는 근위 결장이다.

특정 식품 하나가 만병통치약이 될 수는 없지만, 매일의 식습관이 장 건강의 운명을 바꿀 수 있다는 메시지는 분명하다. Freepik

이 부위의 암은 출혈이나 통증 같은 전조 증상이 늦게 드러나, 국내 임상 현장에서도 예후 관리를 가장 까다로워하는 암종으로 꼽힌다.

수도권 대학병원의 한 소화기내과 교수는 “특정 식품 하나에 의존하기보다, 식이섬유 섭취를 늘리고 가공육을 줄이는 전반적인 식습관 리모델링이 동반되어야 유익균이 장내에 제대로 정착한다”고 잘라 말했다. 대장암은 유전보다 내가 먹는 음식이 지배하는 환경 질환이기 때문이다.

수천만원이 찍힌 치료비 고지서를 받아 들기 전, 당장 냉장고 문을 여는 나의 식습관이 어떤 방향을 향하고 있는지 점검해야 한다.

내일 아침, 편의점에서 무심코 고른 요구르트 한 병이 내 생명을 지키는 가장 견고한 1차 방어선이 될지도 모른다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지