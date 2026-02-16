한국 쇼트트랙 남자 계주 5000m 전체 1위로 결승행

한국 쇼트트랙 남자 계주팀이 결승에 올라 이 종목에서 20년 만에 올림픽 금메달을 노린다.

이준서(성남시청) 임종언(고양시청) 신동민(화성시청) 이정민(성남시청)이 출전한 한국은 16일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 계주 5000m 준결승 2조에서 6분52초708을 기록과 함께 1위로 결승에 올랐다.

16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 준결승에서 임종언, 신동민, 이정민, 이준서가 결승에 진출한 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스

네덜란드, 벨기에, 일본과 한 조를 이룬 한국은 레이스 초반에는 맨 뒤로 처지며 흐름을 지켜봤다. 경기 중반까지 탐색전을 펼치던 한국은 하지만 23바퀴를 남겨두고 단숨에 속도를 올려 선두 네덜란드의 뒤까지 따라왔다. 6바퀴를 남기고 내친김에 1위까지 올라선 한국은네덜란드의 추격을 뿌리치며 선두로 경기를 끝냈다.

이제 한국은 21일 열리는 결승에서 캐나다, 이탈리아, 네덜란드와 우승을 다툰다.

한국 쇼트트랙은 역대 올림픽 이 종목서 금메달 2개, 은메달 3개를 거머쥐었지만 마지막 금메달은 2006년 토리노 대회였다.

