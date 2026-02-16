송훈 셰프 "트럼프 대통령에게 팁 1억 4000만원 받아"...잘못 본 줄"

‘흑백요리사2’에 출연한 송훈 셰프가 과거 미국에서 근무하던 당시 트럼프 대통령에게 한화로 약 1억 4000만원의 팁을 받았던 경험을 털어놨다.

지난 14일 게재된 영상 ‘트럼프가 식당 오면 생기는 일｜아는 형님｜JTBC 260214 방송’ 캡처. JTBC Voyage

지난 14일 방송된 JTBC 프로그램 ‘아는 형님’에는 ‘흑백요리사2’를 통해 대중에게 얼굴을 알린 천상현, 송훈, 이문정, 윤나라 셰프가 출연했다.

이날 방송에서 송훈은 셰프로서 밟아온 길을 설명했고, 이야기를 듣던 김희철은 “미슐랭 3스타 레스토랑에 온 손님이 누구냐”고 질문했다.

그러자 송훈은 뉴욕의 레스토랑이 미슐랭 3스타이자, 뉴욕타임스 4스타 평가까지 받은 7스타인 식당으로 세계적인 명성을 얻은 곳이라고 설명했다. 해당 식당은 셰프가 음식을 설명하는 일정도 짜여질 정도라고.

서장훈이 “설명한 사람 중에 오바마 전 대통령도 있냐”고 집요하게 물었고, 송훈은 “많은 대통령이 방문했다는 건 기억에 남는다”고 말했다.

이어진 자료화면에서는 미국 가수 머라이어 캐리와 오바마 부부가 식당을 찾았다고 밝혔다.

그는 “트럼프 대통령이 방문했다”고 “당시는 대통령이 아니었지만 트럼프 가족들이 와서 서빙을 했는데 팁으로 한화 1억 4000만 원 주더라”고 일화를 공개했다.

거액의 팁에 이수근은 “비서에게 시켜서 갖고 온 건가?”라고, 서장훈은 “전체 직원에게 주는 거냐”고 물었다.

그러자 그는 “그렇다. 독식할 수 없다”며 미국의 팁 문화는 매니저 제외한 직원이 나눠 가져야 한다고 설명했다.

큰 금액의 팁에 송훈은 “잘 못 쓴 줄 알았다. 0이 많더라”고 당시 심경을 전했다.

한편 송훈 셰프는 넷플릭스 ‘흑백요리사2’에 출연했다.

