설 명절 하루 앞 고속도로 곳곳 정체…서울→부산 6시간20분

설 연휴 셋째 날인 16일 오전 귀성·귀경행렬이이어지며 고속도로 곳곳에서 정체를 빚고 있다.

한국도로공사에 따르면 오전 8시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 6시간 20분, 울산 6시간, 목포 4시간 40분, 대구 5시간 20분, 광주 4시간 20분, 강릉 3시간 10분, 대전 2시간 20분이다.

설 연휴 둘째 날인 15일 서울 서초구 잠원IC 경부고속도로 하행선이 정체를 빚고 있다. 뉴시스

반대로 각 도시에서 서울까지는 부산 5시간 30분, 울산 5시간 10분, 목포 3시간50분, 대구 4시간 30분, 광주 3시간 50분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 50분 걸릴 것으로 예상된다. 귀성길은 전날과 비슷하거나 소요 시간이 줄었으나, 귀경길은 지역별로 10∼30분 증가했다.

공사는 이날 전국에서 차량 505만대가 이동할 것으로 예상했다. 수도권에서 지방으로 41만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 보인다.

귀성 방향은 오전 6∼7시께 정체가 시작돼 오전 11시부터 정오 사이 가장 혼잡하고 오후 5∼6시 해소될 전망이다. 귀경 방향은 오전 9∼10시부터 정체되다가 오후 4∼5시께 극심할 것으로 예측된다. 오후 10∼11시께 해소될 것으로 보인다.

