국힘 이정현 공관위원장 “기득권 정치인보다 새로운 리더 발굴”

국민의힘 이정현 공천관리위원장은 6·3 지방선거 공천 기준에 대해 “기득권 정치인보다 새로운 지역 리더를 가급적 많이 찾게 될 것”이라고 말했다.

이 위원장은 15일 페이스북에서 “이번 지방선거에서 미래형 지역 리더를 발굴하는 데 역점을 두겠다”며 “지방선거 공천의 기준을 과거가 아니라 미래에 두겠다”고 밝혔다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장. 뉴시스

그는 “시·도지사, 시장, 군수, 구청장은 미래 산업을 이해하고 지역의 성장 전략을 설계할 수 있는 지도자여야 한다”며 “공천 면접에서 지역에 기업을 유치하고 일자리를 만들 수 있는 경제 감각과 실행력에 대한 구체적 구상을 물을 것”이라고 했다.

이어 “지역 실정에 부합하는 새로운 산업 환경을 이해하는 미래 산업 역량과 비전도 확인하겠다”며 “청년이 떠나는 도시가 아니라 청년이 돌아오는 지역을 만들 수 있는 청년 중심 정책 의지를 갖췄는지 질문하겠다”고 덧붙였다.

이 위원장은 “주민과 끊임없이 소통하고 갈등을 조정할 수 있는 통합형 리더십, 청렴성과 공공성, 중앙 정부와 협력하면서도 지역을 당당히 대표할 수 있는 정치적 설득력도 중요한 기준으로 삼겠다”며 “이번 공천은 단순히 후보를 정하는 과정이 아니라 지역의 미래 10년을 결정하는 자질과 능력을 검증하는 시험장이 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 “행정을 관리하는 사람보다 지역의 미래를 만드는 사람, 선거에 강한 사람보다 지역을 성장시킬 사람, 기득권 정치인보다 새로운 지역 리더를 가급적 많이 찾게 될 것”이라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지