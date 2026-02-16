미국 교포 앤서니 김, LIV 호주 대회 정상…16년 만에 감격 우승

미국 교포 선수 앤서니 김이 LIV 골프 애들레이드(총상금 3000만 달러) 우승으로 약 16년 만에 우승 트로피를 들어 올렸다.

앤서니 김은 15일(한국 시간) 호주 애들레이드의 그레인지 골프클럽(파72)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 보기 없이 버디 9개를 몰아쳤다.

최종 합계 23언더파 265타의 앤서니 김은 20언더파 268타의 욘 람(스페인)을 제치고 우승을 달성했다.

과거 2010년 4월 미국프로골프(PGA) 투어 셸 휴스턴 오픈 이후 약 15년 10개월 만에 밟은 정상이다.

PGA 투어 3승을 기록 중인 앤서니 김은 커리어 초반 '골프 황제' 타이거 우즈와 비교되며 주목을 받았지만, 2012년 아킬레스건 부상으로 골프채를 내려놓은 뒤 사라졌다.

2024년 PGA 투어가 아닌 LIV 골프로 복귀한 앤서니 김은 예전만큼 날카로운 모습을 보여주지 못했으나, 이번 대회에서 감격스러운 우승을 달성했다.

앤서니 김은 선두인 람, 브라이슨 디섐보(미국)와 5타 뒤진 단독 3위로 최종 라운드에 뛰어들었다.

그는 4번 홀, 5번 홀(이상 파4)에서 연속 버디를 적으며 자신감을 끌어올렸다.

7번 홀, 9번 홀(이상 파5)에서 버디를 추가한 뒤 돌입한 후반 9개 홀에서도 날카로움을 뽐냈다.

앤서니 김은 12번 홀(파3)부터 15번 홀(파4)까지 4연속 버디를 기록하며 선두를 굳혔고, 17번 홀(파4)에서 한 타를 더 줄여 챔피언으로 등극했다.

한편 전날까지 공동 선두였던 람은 1언더파, 디섐보는 2오버파에 그치며 역전 우승을 허용했다.

한국 선수 중 안병훈은 10언더파 278타로 공동 24위, 김민규는 7언더파 281타로 공동 32위, 송영한은 4언더파 284타로 공동 44위에 그쳤다.

세 선수와 함께 코리안 골프클럽(GC) 소속인 뉴질랜드 교포 대니 리는 김민규와 함께 공동 2위를 기록했다.

