결혼 13년만에 이혼 노희영 "전남편 좋은 사람이었지만"

브랜드 컨설턴트이자 최근엔 유튜버로도 활동인 중인 노희영이 결혼한 것도 이혼한 것도 후회하지 않는다고 했다.

노희영은 14일 방송한 MBN 예능프로그램 '김주하의 데이앤나잇'에 나와 결혼과 이혼에 관해 얘기했다.

결혼한지 13년만에 이혼했다는 그는 "결혼도, 이혼도 둘 다 후회하지 않는다"고 말했다.

노희영은 "전 남편은 참 좋은 사람이었다"며 "내가 결혼에 적합한 사람이 아니었다"고 했다.

이어 "난 일에 미치면 아무 생각이 안 든다. 내 즐거움으로, 내 만족으로 산다"고 말했다.

그러면서 "결혼 전에 내가 결혼에 적합한 사람인지 자기 자신에게 물어봐야 한다"고 말했다.

다만 노희영은 환갑을 기점으로 생각이 바뀌었다고 했다.

그는 "환갑 때 다시 태어났다. 타인에게 도움을 주는 삶을 살겠다고 다짐했다"고 말했다.

노희영은 그런 삶을 살기 위해 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 코리아하우스 단장을 맡았다고 했다.

코리아하우스는 대한체육회와 문화체육관광부가 이탈리아 밀라노 현지에서 대한민국 스포츠와 문화를 알리기 위한 거점으로 운영하는 공간이다.

