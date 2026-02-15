‘성형 성공이다’ 최준희, 눈 성형 과정 생생하게 담아내

고(故) 최진실의 딸 최준희가 눈 성형 수술 회복 과정을 생생하게 공개했다.

지난 14일 최준희는 자신의 유튜브 채널에 ‘눈매&눈밑지 예뻐지고 싶어? (한번 사는 인생 최고의 버전으로 살다 갈래....)’라는 제목의 영상을 올렸다.

지난 14일 최준희 유튜브 채널에 게재된 ‘눈매&눈밑지 예뻐지고 싶어? (한번 사는 인생 최고의 버전으로 살다 갈래....)’ 영상 캡처

영상에는 최근 눈 수술을 준비하는 과정부터 수술 후 회복하는 모습이 담겼다.

그는 눈밑지방재배치와 트임 수술을 위해 병원을 방문했다. 마취에 덜 깬 모습부터 수술 직후 크게 부은 얼굴까지 현실적인 과정을 공개했다.

수술 후 다음 날이 되자 최준희는 “붓기가 최고조에 달한다”며 “루푸스로 가장 힘들었던 시기만큼 붓기가 심하다”고 털어놨다.

또한 관리 방법에 대해서도 언급했다. 최준희는 “얼음 찜질을 무한 반복하고 있다”며 “수술 후 3일 동안 냉찜질로 붓기를 관리하고, 그 다음에는 온찜질로 넘어가는 게 최고의 순서다”며 자신의 노하우를 전했다.

이번 수술에 대해서는 “얼굴형 수술 당시는 얼굴이 흉측했는데 이번에는 가벼운 수술을 해서 해괴망측하진 않다”고 긍정적인 마음을 표했다.

그는 부은 눈으로 외출하고 요리하며 일상을 보냈다.

시간이 지나면서 눈밑 테이프를 제고하고 실밥을 제거했다. 완전히 회복한 후 그는 “이번 성형도 성공이다”며 만족감을 드러냈다.

누리꾼들은 ‘충분히 예쁘다’, ‘스스로 만족하는 인생을 위해서 열심히 사는 마인드 좋다’, ‘이미지가 더 선해졌다’ 등의 반응을 남겼다.

최준희는 1990년대 큰 사랑을 받았던 배우 최진실의 딸이다. 현재 인플루언서로 활동 중이다.

