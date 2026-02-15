‘부부의 세계’ 그 빌런 맞아?… 정재성, ‘판사 이한영’으로 쓴 부성애의 정석

배우 정재성이 드라마 ‘판사 이한영’을 마무리하며 종영 소감을 남겼다.

정재성이 드라마 '판사 이한영'을 마무리하며 종영 소감을 밝혔다. 유튜브 채널 'MBCdrama' 영상 캡처

극의 중심에서 묵직한 존재감을 발휘한 정재성은 탄탄한 내공의 연기력을 선보였다. 매회 시청자들에게 호평을 받으며 명실상부 ‘믿고 보는 배우’의 저력을 다시 한번 입증했다.

이번 작품에서 정재성은 주인공 이한영(지성 분)의 아버지 ‘이봉석’ 역을 맡아 가슴 먹먹한 부성애의 정석을 보여주었다. 자식을 향한 무조건적인 희생과 투박하지만 진심 어린 사랑을 섬세한 감정선으로 그려낸 정재성은 극의 감정적 줄기를 탄탄하게 잡아주며 깊은 울림을 선사했다.

아들 역의 배우 지성과 보여준 애틋한 부자 케미는 드라마의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다는 평가를 받는다. 인연엔터테인먼트

특히 아들 역의 배우 지성과 보여준 애틋한 부자 케미는 드라마의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다는 평가를 받는다. 정재성은 특유의 절제된 눈빛과 호소력 짙은 열연으로 캐릭터에 생명력을 불어넣었으며 시청자들로부터 뜨거운 찬사를 이끌어냈다.

그와 함께 부자 관계로 열연을 펼친 지성 역시 정재성으로 하여금 연기에 더 몰입할 수 있었다는 소감을 밝힌 한편, 이들의 연기로 부자 관계에 대한 깊이 있는 통찰을 하게 하는 등 진한 여운을 남기기도 했다.

배우 정재성. 인연엔터테인먼트 제공

정재성은 “이봉석이라는 인물의 삶을 함께 걸으며 가족의 소중함을 다시금 되새길 수 있는 뜻깊은 시간이었다. 현장에서 함께 호흡한 동료 배우들과 스태프들의 열정 덕분에 마지막까지 행복하게 완주할 수 있었다”며 “그동안 한영이네 가족을 응원하며 함께 울고 웃어주신 시청자 여러분께 진심으로 머리 숙여 감사드린다”고 소회를 전했다.

한편, 그간 정재성은 드라마 ‘굿파트너’, ‘낮과 밤이 다른 그녀’, ‘내 남편과 결혼해줘’, ‘빅마우스’, ‘슬기로운 의사생활’, ‘부부의 세계’, ‘슬기로운 감빵생활’, ‘나의 아저씨’ 등 장르를 불문한 다수의 작품에서 냉철한 악역부터 인간미 넘치는 감초 역할까지 독보적인 캐릭터 소화력을 선보여왔다.

‘판사 이한영’에서도 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명하며 대체 불가능한 베테랑 배우임을 각인시킨 정재성은 추후 새로운 작품을 통해 대중과 만날 예정이다.

